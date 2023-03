Moody's empeoró la calificación del sistema bancario y pone en análisis a seis instituciones

Moody's advirtió que también podría rebajar la calificación de First Republic Bank, Zions, Western Alliance, Comerica, UMB Financial e Intrust Financial. La firma citó las "condiciones de financiación extremadamente volátiles para algunos bancos estadounidenses expuestos al riesgo de salidas de depósitos no asegurados".

En el caso de First Republic, con sede en San Francisco, Moody's señaló la "alta dependencia del banco de una financiación de depósitos no asegurada más sensible a la confianza", las elevadas pérdidas no realizadas en sus tenencias de bonos y un "bajo nivel de capitalización" en relación con sus homólogos.

First Republic tiene una gran cantidad de depósitos por encima del límite de seguro de la FDIC, dijo Moody's, señalando que esto hace que el perfil de financiación del banco sea "más sensible a retiradas rápidas y grandes de depósitos."