Morgan Stanley reveló qué metal le sacó protagonismo al oro en las carteras de los inversores + Agregar ámbito en









El banco destacó que el oro ahora está dependiendo mucho de factores macroeconómicos como las tasas de interés.

El banco destacó que el oro ahora está dependiendo mucho de factores macroeconómicos como las tasas de interés.

El oro atraviesa un momento de revisión entre los grandes inversores. Aunque históricamente fue considerado el principal activo de refugio frente a episodios de incertidumbre, Morgan Stanley sostiene que su comportamiento reciente demuestra que ya no responde de manera tan predecible a los shocks geopolíticos.

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La entidad explica que, tras varias semanas marcadas por la volatilidad en los mercados de materias primas, las tensiones en Medio Oriente y las dudas sobre la trayectoria de las tasas de interés, el oro perdió parte del impulso que había mostrado al alcanzar máximos históricos a comienzos de 2026.

La apreciación del dólar y el aumento de los rendimientos reales también presionaron a la baja sus cotizaciones.

El oro y su vínculo con la macroeconomía Para Morgan Stanley, esta evolución evidencia que el precio del oro depende cada vez más de factores macroeconómicos, como las expectativas sobre las tasas, la fortaleza del dólar y el posicionamiento de los grandes fondos, en lugar de reaccionar exclusivamente como refugio ante eventos de riesgo.

Esto no significa que el banco descarte al oro como reserva de valor de largo plazo. Sin embargo, considera que su capacidad para ofrecer protección inmediata frente a episodios de incertidumbre es hoy menos consistente que en el pasado, por lo que recomienda a los inversores adoptar un enfoque más selectivo.

oro dolar El banco destacó que el oro ahora está dependiendo mucho de factores macroeconómicos como las tasas de interés. Depositphotos En contraste, Morgan Stanley mantiene una visión más optimista sobre la plata. El principal argumento es que el mercado continúa enfrentando déficits de oferta, mientras que la demanda industrial sigue creciendo, impulsada por sectores como la energía solar, la electrónica y otras industrias vinculadas a la transición energética. Morgan Stanley confía en la plata Si bien reconoce que la plata también presenta episodios de elevada volatilidad y movimientos especulativos, el banco considera que sus perspectivas alcistas descansan sobre fundamentos estructurales más robustos que los del oro, lo que le permite ganar protagonismo en las carteras de inversión. Otro metal que recibe una evaluación positiva es el aluminio. Morgan Stanley destaca que las restricciones de oferta, los elevados costos energéticos y las limitaciones de capacidad productiva, especialmente en China, dificultan un aumento rápido de la producción. Ese escenario podría sostener los precios incluso si la economía global pierde dinamismo. La visión sobre el cobre, en cambio, es más equilibrada. Aunque mantiene un fuerte atractivo de largo plazo por su papel clave en la electrificación y la transición energética, el banco cree que, en el corto plazo, la incertidumbre sobre la demanda limita su potencial.