MSCI: qué acciones argentinas podrían captar más de u$s4.000 millones si el país logra una mejora de categoría

La revisión de accesibilidad que publicará MSCI podría marcar el inicio del camino para que Argentina abandone la categoría de mercado aislado o "standalone".

Argentina espera este jueves una señal relevante para el mercado financiero local. MSCI, la firma encargada de elaborar los índices bursátiles que utilizan los principales fondos de inversión del mundo, publicará su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados (Global Market Accessibility Review), un informe que podría representar el primer paso hacia una futura mejora en la clasificación del país.

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Actualmente, Argentina integra la categoría de "Standalone Market" o mercado aislado, el escalón más bajo dentro de la clasificación de MSCI. La expectativa de los inversores es que el organismo reconozca los avances registrados en materia de normalización financiera y habilite una instancia de consulta para una eventual reclasificación.

Sin embargo, los analistas consideran que el proceso todavía demandará tiempo. Un reciente informe de Morgan Stanley señala que el escenario más probable contempla una reincorporación de Argentina a los índices de mercados emergentes recién hacia fines de 2027 o comienzos de 2028.

Más allá de la decisión que adopte MSCI en los próximos días, el mercado ya comenzó a poner el foco en cuáles serían las principales compañías beneficiadas en caso de una futura mejora de categoría.

Según estimaciones de Morgan Stanley, una eventual reincorporación de Argentina al índice MSCI Emerging Markets podría generar ingresos por aproximadamente u$s4.500 millones hacia acciones locales.

Los analistas, incluso, destacan que el volumen potencial de ingresos equivaldría a cerca del 13% del capital flotante de las compañías argentinas incluidas en el índice y representaría aproximadamente 13 jornadas promedio de negociación bursátil.

El banco estima que la mayor parte de esos flujos se concentraría en un grupo reducido de compañías argentinas que actualmente poseen mayor liquidez y capitalización bursátil.

Entre las principales beneficiadas aparecen:

YPF

Grupo Financiero Galicia

Vista Energy

Banco Macro

Pampa Energía

Transportadora de Gas del Sur (TGS)

De acuerdo con las proyecciones de la entidad, YPF captaría cerca del 33% de los flujos potenciales, seguida por Grupo Galicia con aproximadamente el 20% y Vista Energy con cerca del 19%.

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Morgan Stanley calcula que los ingresos potenciales equivaldrían a alrededor del 13% del capital flotante de las compañías argentinas incluidas en el índice y representarían aproximadamente trece jornadas promedio de negociación bursátil.

Por qué es importante la decisión de MSCI

Los índices que elabora MSCI son utilizados como referencia por miles de fondos de inversión institucionales alrededor del mundo. Cuando un país integra categorías como mercado emergente o mercado de frontera, numerosos fondos activos y pasivos están obligados por sus reglamentos de inversión a incorporar acciones de ese país dentro de sus carteras.

Por ese motivo, una mejora en la clasificación suele traducirse en mayores flujos de capital, más liquidez para las acciones locales y una mayor visibilidad internacional para las empresas que cotizan en bolsa.

Actualmente, Argentina permanece fuera de esos índices desde 2021, cuando fue degradada a la categoría de mercado aislado tras la implementación de restricciones cambiarias y controles de capitales.

Qué observa MSCI

El proceso de evaluación contempla aspectos vinculados con la accesibilidad del mercado para inversores extranjeros. Entre los principales factores analizados se encuentran la libertad para mover capitales, la posibilidad de repatriar dividendos, el acceso a información financiera, la infraestructura operativa y la estabilidad regulatoria.

En un informe reciente, Morgan Stanley destacó que MSCI ya reconoció algunos avances, especialmente la flexibilización parcial del mercado cambiario y la habilitación para repatriar dividendos generados desde enero de 2025.

No obstante, la entidad remarcó que todavía persisten restricciones para los inversores institucionales extranjeros, limitaciones regulatorias y obstáculos operativos que dificultan una mejora inmediata de categoría.

Morgan Stanley mantiene una visión positiva sobre Argentina

La entidad ratificó su recomendación de sobreponderar activos argentinos, especialmente dentro del sector energético. Actualmente, cerca de la mitad de la composición del índice MSCI Argentina está vinculada a compañías petroleras y energéticas, un sector que se vio favorecido tanto por la mejora del escenario macroeconómico como por la evolución de sus resultados corporativos.

El informe sostiene que una reducción adicional del riesgo político, junto con una expansión más amplia de las ganancias empresariales y de las inversiones energéticas, podría convertirse en un importante catalizador para las acciones argentinas.

Actualmente, las compañías locales operan con una valuación cercana a 9,6 veces ganancias futuras, un nivel alineado con su promedio histórico.

Por último, hay dos fechas clave para el mercado argentino:

18 de junio: publicación del MSCI Market Accessibility Review.

publicación del MSCI Market Accessibility Review. 23 de junio: publicación del MSCI Market Classification Review.

La entidad considera que ambos informes podrían abrir formalmente el proceso de consulta para una futura reclasificación de Argentina, aunque mantiene como escenario central una eventual inclusión en el índice de mercados emergentes recién hacia fines de 2027 o comienzos de 2028.