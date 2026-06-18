Mercados: MSCI no detectó mejoras sobre Argentina y se enfrían las expectativas de un ascenso de categoría

El informe de accesibilidad de MSCI no registró cambios para Argentina, que continúa dentro del grupo de mercados aislados o “Standalone”. El mercado ahora espera la revisión de clasificación del 23 de junio, donde podría definirse si el país ingresa en consulta para una futura mejora de categoría.

MSCI no registró mejoras para Argentina en su revisión de accesibilidad, pero el mercado todavía espera la decisión del 23 de junio, que podría abrir una consulta para una futura reclasificación.

La primera señal de MSCI para Argentina no trajo novedades positivas en términos de accesibilidad. En el Global Market Accessibility Review 2026 , publicado este jueves, el país no registró mejoras ni deterioros en sus calificaciones frente al año anterior y continuó ubicado dentro del grupo de mercados “Standalone” , la categoría que agrupa a las plazas que no integran los índices compuestos de MSCI.

El dato es relevante porque el mercado esperaba que el informe pudiera anticipar una señal favorable de cara a la revisión de clasificación que se conocerá el próximo martes 23 de junio. Sin embargo, la foto técnica de accesibilidad mostró que, pese a ciertos avances regulatorios y cambiarios del último año, Argentina todavía mantiene obstáculos importantes para los inversores institucionales extranjeros.

En esta ocasión MSCI evaluó 79 mercados y analizó cinco grandes criterios : apertura a la propiedad extranjera, facilidad para entrada y salida de capitales, eficiencia del marco operativo, disponibilidad de instrumentos de inversión y estabilidad del marco institucional . A su vez, esos ejes se desagregan en 18 medidas específicas que permiten determinar si un mercado cumple con los estándares de desarrollado, emergente, frontera o standalone.

En el caso argentino , el informe mostró una situación dual . Por un lado, el país no presenta grandes problemas en materia de límites a la propiedad extranjera . Por otro, sigue reprobado en los puntos más sensibles para una eventual reclasificación , siendo estos controles de capitales, mercado cambiario, infraestructura operativa, préstamo de acciones, ventas en corto, disponibilidad de instrumentos y estabilidad institucional.

La mayor debilidad aparece en el flujo de capitales . MSCI señaló que la flexibilización de controles cambiarios de abril de 2025 permitió a los inversores extranjeros repatriar nuevos fondos provenientes de inversiones en acciones, aunque aclaró que ese proceso sigue sujeto a condiciones documentales . Además, las ganancias previas a esa fecha continúan alcanzadas por restricciones y no pueden repatriarse libremente.

El segundo punto crítico es el mercado cambiario. Para MSCI, Argentina mantiene una calificación negativa porque no cuenta con un mercado offshore eficiente y, al mismo tiempo, persisten restricciones en el mercado onshore. Este aspecto es clave porque los inversores globales necesitan poder mover capitales, cubrir riesgo cambiario y repatriar fondos sin demoras, costos excesivos ni trabas operativas.

También siguen los problemas de infraestructura de mercado. En este sentido, el informe remarcó dificultades vinculadas con clearing y settlement, ausencia de nominee status, imposibilidad de utilizar overdrafts y limitaciones operativas que todavía alejan al mercado local de los estándares internacionales. A esto se suma que parte de la documentación y de la información corporativa continúa disponible únicamente en español o no siempre se publica con el nivel de detalle requerido por inversores globales.

En el detalle país por país, Argentina obtuvo la mejor calificación, “++”, en requisitos de calificación para inversores, límites de propiedad extranjera, foreign room, custodia y registro/depositaría. En cambio, recibió “-” en restricciones al flujo de capitales, liberalización cambiaria, clearing y settlement, stock lending, short selling, disponibilidad de instrumentos de inversión y estabilidad institucional. En otros rubros, como derechos de inversores extranjeros, registro de cuentas, regulaciones de mercado, flujo de información, trading y transferibilidad, quedó en una zona intermedia, con “+”.

La estabilidad institucional también siguió con nota negativa. MSCI toma en cuenta el historial de intervenciones gubernamentales y el riesgo de que inversores extranjeros puedan verse afectados por medidas discriminatorias en episodios de estrés. Para el organismo, ese antecedente todavía pesa sobre la evaluación argentina.

Sin mejoras en el año, a diferencia de otros "standalone"

El reporte también mostró que Argentina no estuvo entre los mercados "Standalone" que registraron avances en este ciclo. En esa categoría, MSCI contabilizó tres mejoras y ningún deterioro, pero los cambios correspondieron a Panamá, Trinidad y Tobago y Nigeria.

Panamá mejoró en el proceso de registro y apertura de cuentas, mientras que Trinidad y Tobago avanzó en regulaciones de mercado por la disponibilidad centralizada y en inglés de normas, reglas y guías del mercado de capitales. Nigeria, por su parte, completó el paso a un ciclo de liquidación T+1 tras haber avanzado previamente desde T+3 a T+2.

La ausencia de cambios para Argentina implica que las reformas implementadas hasta el cierre del relevamiento no fueron suficientes para modificar la evaluación técnica de MSCI. El propio informe aclara que la información y el análisis están basados en datos y condiciones de mercado al 31 de mayo de 2026, por lo que eventuales modificaciones posteriores serán consideradas en reportes futuros.

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La decisión clave llega el 23 de junio

La atención del mercado se traslada ahora al Annual Market Classification Review, que MSCI publicará el martes 23 de junio. Allí se definirá si Argentina permanece sin cambios como "Standalone" o si el organismo decide abrir un proceso de consulta para una eventual reclasificación.

Según Galicia Research, los escenarios posibles son cuatro: que Argentina siga como standalone sin cambios; que continúe como Standalone, pero con una consulta abierta hacia "Frontier Markets"; que se abra una consulta hacia "Emerging Markets"; o que se produzca una reclasificación inmediata a "Frontier", escenario considerado difícil.

El consenso del sell-side (analistas de bancos de inversión y brokers internacionales), con informes de Morgan Stanley y JP Morgan, apunta a una consulta este año, ya sea hacia frontera o hacia emergentes, pero con una mejora efectiva recién entre junio de 2027 y 2028. Ese punto es central: una consulta no equivale a una reclasificación inmediata, sino al inicio de un proceso formal de evaluación.

Para volver a emergentes, el principal requisito pendiente es el levantamiento de las restricciones cambiarias todavía vigentes. Aun así, los analistas consideran que MSCI podría iniciar una consulta antes de que todas las condiciones estén completamente resueltas, siempre que identifique una trayectoria consistente de normalización.

Qué acciones podrían captar los flujos

El interés del mercado no pasa sólo por la etiqueta de MSCI, sino por los flujos que podría disparar una reclasificación efectiva. Según estimaciones de Morgan Stanley, una eventual reincorporación de Argentina al índice MSCI Emerging Markets podría generar ingresos por alrededor de u$s4.500 millones hacia acciones locales.

Ese monto equivaldría a cerca del 13% del capital flotante de las compañías argentinas incluidas en el índice y representaría aproximadamente trece jornadas promedio de negociación bursátil. En cambio, una reclasificación hacia Frontier Markets tendría un impacto mucho más marginal.

Los flujos se concentrarían en un grupo reducido de compañías de mayor liquidez y capitalización. Entre las principales beneficiadas aparecen YPF, Grupo Financiero Galicia, Vista Energy, Banco Macro, Pampa Energía y Transportadora de Gas del Sur. Según las proyecciones de Morgan Stanley, YPF captaría cerca del 33% de los flujos potenciales, seguida por Grupo Galicia, con alrededor del 20%, y Vista Energy, con cerca del 19%.

De todos modos, esos ingresos se materializarían recién ante una reclasificación efectiva. Si MSCI abre un proceso de consulta, una parte de los flujos podría adelantarse por posicionamiento de inversores, pero el grueso dependerá de que Argentina vuelva formalmente a integrar los índices globales.

Una señal fría, pero no definitiva

El informe de accesibilidad dejó una señal menos favorable que la esperada por los inversores más optimistas. Argentina no consiguió mejoras técnicas y sigue mostrando déficits relevantes en los puntos que MSCI considera centrales para medir la accesibilidad de mercado.

La expectativa, sin embargo, no queda completamente cancelada. El mercado todavía espera la revisión del 23 de junio, donde MSCI podría abrir una consulta y marcar el inicio de un camino gradual hacia una futura reclasificación. Pero el reporte publicado este jueves dejó claro que el regreso de Argentina al radar global de índices no será automático ni inmediato: dependerá de avances más profundos en el frente cambiario, operativo e institucional.