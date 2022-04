Encuesta del banco N26 reveló cuál es el activo preferido de las inversoras españolas

Con el fin de conocer el perfil de la mujer inversora en España, N26 entrevistó a 3.005 participantes de España, tanto hombres como mujeres, inversores y no. Los datos de esta encuesta revelan que, en España, las criptomonedas son el activo más popular entre las mujeres, y que tres de cada cuatro planea duplicar sus inversiones mensuales en 2022. La falta de dinero es su principal obstáculo a la hora de invertir, seguido por la falta de conocimiento suficiente.

Las españolas ganan menos que los hombres: tres de cada cuatro ganan entre 0 y 1.999 euros, casi la mitad que ellos. Además, ellas invierten de media un 15% menos.

Los resultados del análisis invitan a reflexionar sobre la brecha de género existente en las finanzas y muestran que la inversión todavía es una actividad dominada por el sexo masculino (solo el 16% de los españoles no lo percibe así).

El perfil de la mujer inversora en España

Las inversoras en la franja de edad de 55 a 64 años son las que están dispuestas a destinar una mayor cantidad de dinero a nuevas oportunidades de inversión.

Aquellas que trabajan en el sector financiero y en el tecnológico son las que más dinero reservan para este fin. En el otro extremo de la tabla se sitúan las mujeres empleadas en el comercio minorista y el turismo.

En cuanto a la formación en materia de inversión y finanzas, las más informadas son las que trabajan en el sector financiero (51% se consideran informadas), derecho (45%), comercio electrónico (45%) y trabajo social (41%).

En lo relativo a la situación familiar, las mujeres con hijos invierten una media de 100 euros más al mes que las que no tienen.

A la hora de determinar la estrategia de inversión, más de un tercio prioriza la rentabilidad, así como la relación calidad-precio (33%) y la minimización del riesgo (32%), mientras que la sostenibilidad es un factor que apenas consideran el 15% de las inversoras. En términos estratégicos, hay diferencias sustanciales entre sexos: casi el doble de hombres (29%) que de mujeres (15%) considera importante diversificar la cartera de inversiones.

Ganar dinero a largo plazo, la principal motivación

Entre las principales motivaciones de las inversoras españolas para invertir, destaca el ganar dinero a largo plazo, que coincide con la principal motivación masculina. En segunda y tercera posición destacan la seguridad financiera para la familia y ahorrar para la jubilación.

Falta de ingresos y desconocimiento, los principales frenos

Tanto las mujeres que ya invierten como las que no, afirman que la falta de dinero es el principal obstáculo para no invertir más o no haber empezado todavía. La ausencia de conocimientos es la segunda razón más elegida por las españolas.

Por otro lado, al ser preguntadas sobre los motivos que les impulsarían a invertir, más de un cuarto (27%) afirma que les gustaría que las mujeres hablasen más abiertamente sobre inversiones, y una de cada cuatro desearía que hubiera más mujeres inversoras. De hecho, casi la mitad (46%) afirma que no hablan en absoluto de inversiones. Según ellas, la educación y los cursos pertinentes (23%) también serían útiles para que aumentase la inversión femenina.

Las criptomonedas, el activo preferido de las españolas

En España, casi dos de cada cinco (39%) inversoras consideran las criptomonedas como su producto de inversión favorito. Entre las que aún no invierten, más de una cuarta parte afirma que comenzará con los criptoactivos, seguido por los inmuebles y los productos bancarios.

El estudio también concluye que las mujeres que piensan empezar a invertir, valoran destinar hasta 324 euros mensuales.