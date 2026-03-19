Ni YPF ni Vista: cuál es la acción argentina que ya saltó 75% en 2026 y aún tiene potencial de suba

El detonante de las acciones más visible de la empresa fue el cambio de postura de bancos internacionales como Bank of America y Morgan Stanley.

Las acciones de la empresa Adecoagro (ADGO) se consolidan como una de las grandes sorpresas positivas del mercado en 2026

Las acciones de la empresa argentina Adec oagro (ADGO) se consolidan como una de las grandes sorpresas positivas del mercado en 2026 , impulsadas por una combinación de factores estructurales y coyunturales que llevaron a una fuerte revalorización del papel en Wall Street.

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El detonante más visible fue el cambio de postura de bancos internacionales como Bank of America y Morgan Stanley . Tras la presentación de resultados, ambas entidades revisaron al alza sus perspectivas.

En concreto, Bank of America elevó su precio objetivo de las acciones de u$s9 a u$s12,20 , mientras que Morgan Stanley mejoró su recomendación y fijó un target de u$s13 por acción . Estas decisiones coincidieron con un salto diario superior al 14% en la cotización, que llegó a operar en torno a los u$s12,60 en la Bolsa de Nueva York.

De esta manera, la empresa ya se disparó un 75% en dólares en lo que va del año y ahora se negocia en un nivel récord.

Sin embargo, el verdadero motor del rally es más profundo. La adquisición del 90% de Profértil por unos u$s1.100 millones marcó un cambio estructural en el negocio.

En términos proforma, la empresa pasa a generar más de u$s2.000 millones de ingresos anuales y tiene potencial para alcanzar hasta u$s700 millones de EBITDA (ganancias antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones), lo que redefine su escala y perfil de rentabilidad.

El mercado inicialmente subestimó esta operación, enfocándose en el aumento del endeudamiento, que llevó el apalancamiento a niveles cercanos a 3,3 veces EBITDA, sin ponderar correctamente la generación de caja futura.

Con el correr de los meses, esa lectura comenzó a corregirse a medida que los analistas incorporan el negocio de fertilizantes en sus modelos.

pag10-Adecoagro.jpg El detonante más visible de la empresa fue el cambio de postura de bancos internacionales como Bank of America y Morgan Stanley.

El segmento de urea, precisamente, es hoy el principal catalizador. Profértil produce alrededor de 1,3 millones de toneladas anuales, y cerca de 1,1 millones todavía están expuestas a precios de mercado.

Este punto es clave: aproximadamente el 85% del volumen de ventas proyectado para 2026 no está fijado, lo que permite capturar el rally reciente del fertilizante, cuyos precios subieron entre 30% y 40% en el año.

Estructura de costos optimizada

La estructura de costos potencia aún más este efecto. Alrededor del 60% del costo de producción está vinculado al gas natural, pero bajo contratos a precio fijo hasta 2027, con costos estimados entre u$s180 y u$s190 por tonelada.

Esto implica que buena parte de la suba de precios se traduce directamente en expansión de márgenes, EBITDA y flujo de caja.

A nivel operativo, además, 2025 fue un año atípico para el negocio de fertilizantes. La planta estuvo detenida unos 91 días por mantenimiento, lo que afectó los resultados. Esto deja un efecto “rebote” para 2026, cuando la capacidad operativa se normalice.

El contexto internacional también juega a favor. Con inventarios globales bajos y tensiones geopolíticas que afectan la oferta, particularmente en Medio Oriente -de donde proviene cerca del 30% de la urea que llega a Sudamérica-, se espera que los precios se mantengan firmes.

En paralelo, el resto de los negocios de Adecoagro aporta diversificación. Aunque en 2025 el EBITDA ajustado fue de unos u$s276,7 millones y se vio presionado por menores precios agrícolas, la compañía espera mejoras en 2026 apoyadas en eficiencia operativa y mejores condiciones de mercado.