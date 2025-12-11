Se completó la venta del 50% de Profertil y Adecoagro avanza para quedarse con todo el negocio

Cerrada la operación con Nutrien, el grupo intenta adquirir la otra mitad con una propuesta de u$s600 millones que podría redefinir el abastecimiento local de fertilizantes nitrogenados.

El negocio de fertilizantes sumó este jueves una definición clave: Profertil comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el cierre del traspaso del 50% que estaba en manos de Nutrien , la operación acordada en septiembre pasado que coloca a Adecoagro y a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) como nuevos accionistas de ese paquete. El movimiento reconfigura el mapa de uno de los insumos más sensibles para la producción agrícola y habilita la siguiente etapa de un proceso que podría cambiar por completo el control de la compañía.

Es que, además del cierre con Nutrien, Adecoagro presentó a comienzos de diciembre una oferta por u$s600 millones para comprarle a YPF su 50% restante en Profertil . Si la petrolera acepta la propuesta, el grupo agroindustrial pasaría a dominar el negocio en una escala inédita, quedándose con la planta que produce alrededor del 60% de la urea que se consume en el país.

El comunicado enviado a la CNV confirma que Nutrien transfirió la totalidad de sus acciones Clase A a Avaldi S.A. , la sociedad creada por Adecoagro (con el 80% del capital) y ACA (con el 20%). La operación, valuada en torno a los u$s600 millones , implica también el recambio completo de los directores, síndicos y suplentes que respondían al gigante canadiense.

El directorio quedó encabezado por Ignacio María Bosch , designado como nuevo presidente, mientras que los representantes de Adecoagro y ACA asumieron la conducción correspondiente al paquete accionario adquirido.

Con este paso, se cierra la salida definitiva de Nutrien, uno de los jugadores globales más importantes del sector, y se consolida el avance de un esquema de control local sobre el principal complejo industrial de fertilizantes nitrogenados de Sudamérica.

Profertil opera una planta en Bahía Blanca con una capacidad de producción anual cercana a 1,3 millones de toneladas de urea y 790.000 toneladas de amoníaco, volúmenes que la ubican como líder indiscutida en el mercado argentino. La mitad de esa empresa ahora quedó en manos de Adecoagro y ACA, lo que marca un giro significativo en el control de la oferta de insumos críticos para el agro.

Adecoagro busca el control total

Con el traspaso de Nutrien formalizado, Adecoagro aceleró su siguiente jugada: hace algunos días presentó a YPF una oferta por u$s600 millones para adquirir el 50% que la petrolera aún mantiene en Profertil. La propuesta fue elevada al directorio de YPF, que deberá resolver si acepta los términos planteados.

La petrolera, que no ejerció en septiembre su derecho de preferencia para igualar la oferta que Adecoagro y ACA le hicieron a Nutrien, mantiene activos industriales vinculados al negocio del gas natural, un insumo clave para la producción de amoníaco. Sin embargo, en los últimos años evaluó distintas alternativas de desinversión en negocios no centrales, lo que abre interrogantes sobre la decisión final.

Para Adecoagro, en tanto, la operación encaja en una estrategia más amplia: integración vertical, mayor control de costos, y reforzar una posición dominante en la cadena de insumos agrícolas. Con la compra del paquete de YPF, el grupo pasaría a controlar el 80% del capital, mientras que ACA quedaría con el 20% restante, según la estructura actual de Avaldi.

En el sector agropecuario interpretan este movimiento como una oportunidad para avanzar en un objetivo recurrente: reducir la dependencia de fertilizantes importados y fortalecer la producción local de nitrogenados, una variable clave para la competitividad de los cultivos extensivos.