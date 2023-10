Nueva regulación sobre CEDEARs: qué cambia y cómo impacta en el dólar CCL

Regulación de la CNV: los puntos que hay que tener en cuenta

El primer punto que es importante es que la nueva norma no afecta a inversores minoristas y sólo apunta a un aspecto de la operación de los Agentes de Negociación y los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs). El asesor financiero Federico Izaguirre Prencesvalle sostuvo que "es una norma en la cual no se puede ampliar cartera propia de la sociedad de bolsa que sea y cuando dice cartera ampliada es porque también alcanza a co-titulares de estas cuentas. No pueden agrandar posición".