Calendario de pagos ANSES de mayo: cuándo cobran las Asignaciones Familiares, con aumento y bono

AUH, AUE y SUAF ya tienen fechas definidas según terminación de DNI y nuevos montos actualizados. Conocé los detalles.

ANSES publicó el calendario oficial de pagos correspondiente a mayo de 2026, con fechas definidas para todas las asignaciones familiares, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) y el sistema SUAF para trabajadores registrados.

El esquema incorpora los aumentos vigentes aplicados por movilidad y mantiene el refuerzo económico para los sectores de menores ingresos. Las fechas se organizan, como es habitual, según la terminación del DNI .

En mayo, las asignaciones familiares se ajustan con el incremento establecido por la fórmula de movilidad . Esto impacta directamente en los montos que perciben tanto titulares de AUH, como beneficiarios del sistema SUAF.

La Asignación Universal por Hijo se ubica en $141.286 por hijo, aunque ANSES retiene el 20% mensual, por lo que el monto que se cobra en mano es de $113.028,80. El resto se acumula y se paga una vez presentada la Libreta de Asignación Universal.

A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, que continúa vigente y varía según la cantidad de hijos. Para familias con un hijo, el monto ronda los $52.000; con dos hijos, asciende a aproximadamente $81.000; y con tres o más hijos, supera los $108.000.

En el caso de las Asignaciones Familiares del sistema SUAF, los valores dependen del nivel de ingresos del grupo familiar. Los tramos más bajos reciben montos similares a la AUH, mientras que los ingresos más altos perciben cifras menores.

La Asignación por Embarazo sigue la misma lógica que la AUH, tanto en monto como en modalidad de pago.

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Fecha de cobro AUH: calendario completo de la Asignación Universal por Hijo en mayo

El cronograma de pagos para la AUH en mayo de 2026 ya está confirmado y se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

: 11 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 18 de mayo

: 18 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

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Cronograma de pago AUE: cuándo cobro la Asignación por Embarazo, según mi DNI

La Asignación por Embarazo (AUE) también tiene su calendario definido para mayo, con fechas que comienzan unos días después del inicio de pagos de la AUH. El esquema respeta el mismo criterio de organización por terminación de DNI, distribuyendo los cobros de manera progresiva.

DNI terminados en 0 : 11 de mayo

: 11 de mayo DNI terminados en 1 : 12 de mayo

: 12 de mayo DNI terminados en 2 : 13 de mayo

: 13 de mayo DNI terminados en 3 : 14 de mayo

: 14 de mayo DNI terminados en 4 : 15 de mayo

: 15 de mayo DNI terminados en 5 : 18 de mayo

: 18 de mayo DNI terminados en 6 : 19 de mayo

: 19 de mayo DNI terminados en 7 : 20 de mayo

: 20 de mayo DNI terminados en 8 : 21 de mayo

: 21 de mayo DNI terminados en 9: 22 de mayo

embarazo y corrazón 1200.jpg AUE ANSES: calendario diciembre. Pixabay

Asignaciones Familiares SUAF: fechas de pago confirmadas para trabajadores y monotributistas

Para los beneficiarios del sistema SUAF, el calendario de pagos presenta una estructura diferente. En este caso, las fechas de cobro se concentran generalmente en la segunda mitad del mes, aunque pueden variar según el tipo de prestación. Los pagos se realizan sin retención del 20%, a diferencia de la AUH, y los montos dependen del ingreso familiar registrado.

ANSES mantiene el esquema de liquidación automática, lo que significa que no es necesario realizar trámites adicionales para cobrar, siempre que la información laboral esté correctamente registrada.

Para conocer el día específico de cobro, los beneficiarios pueden ingresar a la plataforma oficial de ANSES y utilizar el servicio de consulta con número de CUIL. El sistema permite verificar la fecha de pago, el lugar de cobro y el monto a percibir. También es posible acceder a esta información a través de la app oficial del organismo.