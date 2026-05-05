Apareció Nahuá Santos Riquelme, el niño de 6 años que estaba desaparecido en Corrientes

El menor estaba desaparecido desde el domingo y las autoridades detuvieron al padre, quien lo pasó a buscar para ir a pescar. Los cargos que se le adjudican responden a privación de la libertad.

El menor de 6 años Nahuá Santos Riquelme , que había desaparecido el domingo por la noche, apareció en las últimas horas de este martes. El abuelo del menor, Juan Ramón Riquelme, lo confirmó y expresó que en su círculo familiar "tenían fe" de que volvería a su casa.

Nahuá había dejado de dar rastros el domingo por la tarde, luego de que su papá lo pasara a buscar para ir a pescar. Las principales sospechas pesan sobre el hombre, identificado como Josias Santos Regis, alias "El Brasilero", que ya fue detenido de acuerdo a la confirmación del Ministerio de Seguridad correntino luego de "un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales".

"Tenía mucha fe de que hoy iba a aparecer", sostuvo el abuelo del menor en diálogo con TN y agradeció la difusión de los medios. Indicó que lo encontraron en la localidad de El Duraznillo , departamento Goya. El hombre además destacó el despliegue policial y los rastreos en la zona.

De momento no tienen datos sobre cómo es el sitio donde fue encontrado y toda su familia materna se encuentra viajando hasta el paraje para reencontrarse con él. Quien les informó su paradero fue un comisario de la Comisaría Distrito Segunda de Esquina, la dependencia que se hacía cargo del caso. Al respecto, Santos Regis fue detenido por privación de la libertad.

Nahua Santos Riquelme fue encontrado sano y salvo. En un trabajo coordinado entre fuerzas provinciales y nacionales, se logró dar con el paradero del niño. Su padre, Josias Santos Regis, fue detenido por la Policía y puesto a disposición de la justicia. pic.twitter.com/Q1IPJh5f1M

Medios locales detallaron que la secuencia ocurrió el domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Pujol al 1900, donde se desarrollaba una reunión. En ese marco, Regis habría irrumpido en el lugar y efectuado varios disparos contra otro hombre, Julio Javier Nieva (47). Esto desató el operativo policial y la activación del Alerta Sofía.

La madre del menor, Mariana Riquelme, dio detalle de que el padre lo retiró al mediodía para almorzar y que luego pasaron por su casa con la intención de ir a pescar. “A la noche empezó a llamarme, yo no lo atendía, estaba en una reunión con mis amigos. A las 9 de la noche lo llamé para saber dónde estaba mi hijo para ir a buscarlo, pero no me respondió”, contó en diálogo con Radio Dos.

“Él estaba de ilegal acá, yo pedí que lo deporten, pero nadie hizo nada, yo no estaba tranquila porque él tenía acciones violentas conmigo, entraba a mi casa, hacía lo que quería”, cuestionó la mujer y agregó que tiene otro hijo con el hombre.