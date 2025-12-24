El formador de estrellas que logró una fortuna de cientos de millones en la universidad: quién es Nick Saban + Seguir en









El fútbol americano universitario se transformó en una industria que mueve millones y este entrenador acumuló influencia, poder y fortuna inédita.

Su liderazgo deportivo se tradujo en resultados históricos y una fortuna de cientos de millones. Foto: Kevin C. Cox

En Estados Unidos, el fútbol americano universitario funciona como una industria de entretenimiento que concentra audiencias, sponsors y derechos de TV que mueven millones. Esa lógica, cercana a la economía de la atención, ayuda a entender cómo un entrenador puede volverse el centro de un programa deportivo y escalar hasta cifras impensadas.

Detrás de esa transformación apareció Nick Saban, un técnico que llevó el rendimiento a un nivel de exigencia permanente. Con una cultura de disciplina y control del detalle, sostuvo equipos competitivos durante años y convirtió su prestigio en contratos récord y en un perfil de influencia que superó el campo de juego.

Nick Saban Su figura trascendió lo deportivo y empezó a asociarse con contratos y cifras de millones dentro del fútbol americano universitario. Foto: Gary Cosby Jr. La historia de Nick Saban, uno de los entrenadores universitarios mejores pagos Nacido en Virginia Occidental, el entrenador se formó en el ámbito universitario y, con el tiempo, eligió el camino de la conducción. En los 70 arrancó como asistente y pasó por distintas universidades, un recorrido que le dio experiencia táctica y manejo de grupos.

Su primer cargo como entrenador principal llegó en la Universidad de Toledo, donde consiguió resultados rápidos y una identidad clara. Luego dio un paso hacia el alto rendimiento profesional con un tramo en la NFL, que sumó otra mirada sobre la gestión deportiva.

Más tarde dirigió a Michigan State y después a LSU, etapa en la que alcanzó una consagración nacional que lo puso en la conversación grande. Ese recorrido lo llevó finalmente a la Universidad de Alabama, el lugar donde armó una dinastía moderna y sostuvo al equipo en la cima durante años.

Con ese respaldo, Saban negoció contratos que lo ubicaron entre los entrenadores universitarios mejores pagos del mundo. Sus acuerdos combinaron salario base y bonificaciones, con ingresos anuales comparables a los de técnicos top de las ligas profesionales. Cientos de millones: el patrimonio de Nick Saban La fortuna del entrenador se explicó, primero, por lo que cobró en su etapa universitaria: en Alabama acumuló ingresos por salario y premios que, por sí solos, ya marcaban un techo nuevo para ese nivel del deporte. Además, diversificó con inversiones y negocios fuera del campo, como participaciones en concesionarias de autos de lujo y operaciones inmobiliarias de alto valor. Esa combinación de sueldos, bonificaciones y activos lo llevó a lograr un patrimonio estimado en 200 millones de dólares.

