Nuevas medidas para los dólares financieros: ¿qué espera el mercado con el blue?

Según las estimaciones del mercado, el Central gastó al menos u$s800 millones en contener al MEP y al CCL. Desde entonces, el blue mantuvo una mayor volatilidad algunas jornadas pero en la medida en que los dólares "libres" se mantuvieron estables, se pudieron morigerar las alzas.

Una estrategia que está lejos de ser gratuita y, según los economistas, a largo plazo puede generar mayores problemas en cuanto al poder de fuego que tiene la autoridad monetaria a medida que nos acerquemos al período electoral.

La economista Natalia Motyl, en diálogo con Ámbito afirmó que el desarme del rulo apunta a "bajar la cotización del blue".

"Con el rulo MEP/LEDES los inversores lograban en dos días una ganancia de hasta el 2%. Ahora, imposibilitando esa operación financiera incentivará a que compren MEP o CCL, saquen esos dólares y los vendan en las cuevas para obtener así una ganancia de hasta el 6% en un sólo día. Por lo que al haber una oferta mayor de dólares en el mercado paralelo del dólar, la cotización debería bajar o por lo menos reducir la distancia con el blue". Vale recordar que el blue se encuentra cerca de su récord nominal por encima de los $490 y en los últimos días avanzó $6. Se agrega a los $12 que avanzó la semana previa.

"Todos estos días el gobierno intentaba intervenir los dólares financieros para impactar sobre el blue pero estás operaciones financieras terminaban por ampliar la diferencia entre este y el MEP/CCL. Por otro lado, es evidente que el Gobierno está tratando de reducir las actividades especulativas y estabilizar los mercados que hoy ya están descontando una corrección del tipo de cambio después de las elecciones. Sirve para dar mayor previsibilidad hoy pero no soluciona el problema de fondo que depende hoy, íntegramente, de si consigue la cantidad suficiente de dólares para seguir manteniendo calmos los mercados", afirmó la economista.

¿Qué cambios verán los inversores?

Al respecto, el analista Federico Glustein, sumó su visión con la medida: "considero que para aquellos que operan MEP y CCL por soberanos no hay modificaciones, por lo que una gran cantidad de agentes no se verán afectados. Sin embargo, para aquellos que hacían MEP y esos dólares contra D o ledes, una operación que era legal y daba una muy buena rentabilidad por un arbitraje impacta de lleno, más para hacerse de divisas y un 20%. Es una medida que a simple vista no debería afectar las cotizaciones paralelas porque los propios operadores sostenían que tenía un límite, aunque es probable que pueda haber una pequeña duda al principio de la operación ya que se aplica desde esta mañana y hay que actualizar sistemas".