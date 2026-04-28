Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, martes 28 de abril

Las entidades ajustan rendimientos y el ahorrista vuelve a mirar cuánto paga cada depósito a 30 días.

El plazo fijo sigue siendo una de las herramientas más elegidas por quienes buscan resguardar pesos. Aunque ya no ofrece los rendimientos de otros momentos, muchos ahorristas todavía lo ven como una opción simple, rápida y sin sobresaltos.

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En este escenario, revisar la tasa que paga cada banco se volvió casi una rutina. No todos ofrecen lo mismo y, con diferencias que parecen chicas en el papel, el resultado final puede cambiar bastante cuando se trata de montos altos.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene disponible su sistema de consulta online para comparar tasas entre entidades y conocer qué banco conviene más para una colocación a 30 días.

Los datos del BCRA reflejan una baja respecto de meses anteriores, cuando los rendimientos estaban bastante más arriba. Muchos ahorristas comparan banco por banco para rascar algunos puntos más.

Entre los principales bancos, las tasas suelen moverse en una franja cercana al 19% y 24% anual, aunque pueden variar según si el cliente ya opera con la entidad o si se trata de un plazo fijo web para no clientes, una modalidad que sigue habilitada desde hace años y permite buscar mejores condiciones.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

Los porcentajes de este martes 28 de abril que ofrecen los bancos en Argentina son los siguientes: