Deuda: el Gobierno aseguró u$s3.200 millones con bancos internacionales para afrontar los vencimientos

Los préstamos fueron otorgados por Santander, BBVA y Deutsche Bank con garantías del Banco Mundial y el BID. Los fondos reforzarán la liquidez del Tesoro para afrontar el pago de u$s4.200 millones a bonistas y avanzar con la estrategia financiera prevista para 2026 y 2027.

Los desembolsos llegan en la antesala del mayor compromiso de deuda en moneda extranjera del año.

El Gobierno cerró dos nuevas operaciones de financiamiento por un total de u$s 3.200 millones con bancos internacionales, respaldadas por garantías de organismos multilaterales, en una nueva etapa de la estrategia diseñada por el Ministerio de Economía para fortalecer la posición financiera del Tesoro y afrontar los próximos vencimientos de deuda en moneda extranjera.

Las operaciones fueron oficializadas este martes mediante dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial y forman parte del programa financiero presentado días atrás por el ministro de Economía, Luis Caputo , para cubrir los compromisos de deuda de 2026 y avanzar en el financiamiento de 2027.

El primer préstamo asciende a u$s 2.000 millones y fue otorgado por BBVA y Santander , a través de sus sucursales de Nueva York, con garantía del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) , ambos pertenecientes al Grupo Banco Mundial.

A ese financiamiento se suma una segunda operación por u$s 1.200 millones con Deutsche Bank , respaldada por una garantía parcial del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de hasta u$s 550 millones .

La medida se oficializó a través de las Resoluciones Conjuntas 40/2026 y 42/2026 de las Secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicadas en el Boletín Oficial.

La Resolución Conjunta 40 también designó a The Bank of New York Mellon (BNY) como agente administrador del préstamo y al Banco Nación como "Process Agent" en Nueva York, además de reconocer a las entidades financieras una comisión del 0,50% sobre el monto del crédito por la estructuración de la operación. Posteriormente, mediante la Resolución Conjunta 42/2026, el Ministerio de Economía corrigió un error material en la resolución original, aclarando que el prestamista es Banco Santander S.A., y no su sucursal de Nueva York, tanto en el contrato de crédito como en el reconocimiento de la comisión correspondiente. La modificación no alteró las condiciones financieras de la operación.

En los considerandos de la Resolución 40, el Gobierno señala que la operación busca reducir el costo de financiamiento del Tesoro en el mercado internacional, aprovechando las garantías otorgadas por organismos multilaterales. Además, destaca que el préstamo se encuentra dentro del límite de endeudamiento autorizado por el Presupuesto 2026 y que el Banco Central emitió la opinión favorable prevista en la Ley de Administración Financiera.

Refuerzo para afrontar el vencimiento del 9 de julio

Los desembolsos llegan en la antesala del mayor compromiso de deuda en moneda extranjera del año. Este miércoles 9 de julio, el Tesoro deberá afrontar un pago cercano a u$s4.200 millones correspondiente a amortizaciones de capital e intereses de bonos soberanos.

Según confirmaron fuentes oficiales, parte de estos fondos ya impactó en las reservas internacionales del Banco Central. De hecho, el lunes las reservas brutas aumentaron u$s1.264 millones, movimiento que el Gobierno atribuyó al ingreso de estos préstamos garantizados.

En la presentación del programa financiero realizada esta semana, Caputo aseguró que el Tesoro cuenta con una posición de liquidez suficiente para afrontar el vencimiento sin inconvenientes.

"Para el pago de ahora hay u$s3.900 millones en la cuenta del Tesoro en el Banco Central y va a entrar la plata de las garantías antes del pago. Va a haber exceso de reservas", afirmó el ministro.

La estrategia para 2026 y 2027

Las nuevas líneas de crédito se complementan con otras fuentes de financiamiento anunciadas por Economía, entre ellas la emisión del Bonar 2029, los préstamos respaldados por organismos internacionales y las recientes colocaciones de bonos en dólares en el mercado local.

Con este esquema, el Gobierno busca cubrir los vencimientos inmediatos con una combinación de depósitos del Tesoro y financiamiento garantizado, al tiempo que preserva el acceso a nuevas fuentes de crédito para afrontar las obligaciones previstas durante 2027 sin recurrir a emisiones internacionales a tasas más elevadas.