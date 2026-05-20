Boom de la IA: Nvidia volvió a superar expectativas de Wall Street, ¿cómo reaccionaron sus acciones?

La compañía proyectó ingresos por u$s91.000 millones para el trimestre actual, por encima de lo que esperaba el mercado, y volvió a mostrar el peso dominante de su negocio de centros de datos. Aun así, la acción operaba en baja en el after market.

Nvidia volvió a superar las expectativas de Wall Street impulsada por la demanda de chips para inteligencia artificial, aunque la reacción inicial del mercado fue moderada por el alto nivel de expectativas previo al balance.

Nvidia reportó ingresos por u$s81.600 millones en el primer trimestre de su año fiscal 2027, un salto interanual del 85% y por encima de los u$s78.900 millones que esperaba el consenso de mercado.

La ganancia ajustada por acción fue de u$s1,87 , también superior a los u$s1,75 previstos por los analistas, mientras que el segmento de Data Center volvió a concentrar el crecimiento, con ingresos por u$s75.200 millones , un avance del 92% frente al mismo período del año anterior.

El dato más relevante para el mercado estuvo en la guía: Nvidia anticipó ingresos por alrededor de u$s91.000 millones para el trimestre en curso, por encima de los u$s87.290 millones esperados por Wall Street. La empresa además anunció una ampliación de su programa de recompra de acciones por u$s 80.000 millones y elevó el dividendo trimestral de u$s0,01 a u$s0,25 por acción, en una señal de mayor retorno de capital a los accionistas.

Pese a un balance mejor de lo esperado , los inversores reaccionaron con cautela. De esta forma, las acciones de Nvidia llegaron a caer cerca de 2% en el after market , aunque luego operaron con bajas más leves, alrededor de 1,2%, tras cerrar con un alza de 1,3% en la jornada.

En lo que va de 2026, el papel acumula una suba cercana al 20% , por lo que la lectura del mercado parece menos vinculada a si la compañía superó las previsiones y más a si el ritmo de crecimiento justifica una valuación que ya descuenta una expansión extraordinaria de la inteligencia artificial.

El balance, en detalle

Más allá de la reacción inicial de la acción, el balance confirmó que Nvidia sigue funcionando como el principal termómetro del gasto global en infraestructura de inteligencia artificial.

La compañía informó ingresos récord por u$s81.615 millones, un crecimiento del 85% interanual y del 20% frente al trimestre anterior, con márgenes todavía en niveles históricamente altos, de esta forma, el margen bruto fue de 74,9% en términos GAAP y de 75,0% en términos non-GAAP.

Para Damián Vlassich, Team Lead de Estrategias de IOL Inversiones, el reporte “evidencia una continua aceleración en la demanda global de infraestructura para Inteligencia Artificial” y se destacó por “superar las estimaciones de ingresos, mantener márgenes elevados y anunciar una actualización en la forma de reportar sus líneas de negocio”.

El corazón del resultado volvió a estar en Data Center, que alcanzó ingresos por u$s75.200 millones, con una suba del 92% interanual y del 21% secuencial. Dentro de ese segmento, Nvidia detalló que los ingresos de compute llegaron a u$s60.400 millones, mientras que networking marcó un récord de u$s14.800 millones, con un salto del 199% interanual.

Vlassich remarcó que la empresa modificó su estructura de reporte y ahora divide Data Center entre Hyperscale, para proveedores de nube pública y grandes compañías de internet, y ACIE, que incluye industrias, empresas y nubes soberanas de IA, un cambio que refleja una base de clientes más diversificada.

Nvidia Nvidia consolidó su rol como termómetro global de la inversión en inteligencia artificial, con ingresos récord y un fuerte crecimiento de Data Center, el negocio que concentra la demanda por infraestructura de IA. Depositphotos

Nvidia sorprende al mercado con proyecciones récord de ingresos

Para el segundo trimestre fiscal de 2027, que para la empresa implica el balance de los primeros meses de 2026, proyectaron ingresos por alrededor de u$s91.000 millones, por encima de los u$s87.290 millones esperados por los analistas.

La propia compañía aclaró que esa previsión no incorpora ingresos de Data Center compute provenientes de China, un punto sensible por las restricciones comerciales y porque indica que la demanda del resto del mundo alcanza para sostener el crecimiento aun sin ese mercado.

El fundador y CEO Jensen Huang reforzó esa lectura y afirmó que “la construcción de fábricas de IA, la mayor expansión de infraestructura en la historia de la humanidad, se está acelerando a una velocidad extraordinaria ”. También sostuvo que la “IA agéntica” ya llegó, está haciendo trabajo productivo, genera valor real y escala rápidamente entre empresas e industrias.

En ese marco, Huang ubicó a Nvidia como “la única plataforma” presente en todas las nubes, capaz de correr modelos de frontera y de código abierto, y de escalar desde centros de datos hyperscale hasta el edge.

Buenas noticias para los accionistas

El balance también dejó una novedad importante para los accionistas, ya que el directorio aprobó una autorización adicional de recompra de acciones por u$s80.000 millones, sin fecha de vencimiento, y elevó el dividendo trimestral de u$s0,01 a u$s0,25 por acción.

Para Vlassich, esa decisión va “en línea con la generación de caja” y refuerza la idea de que la compañía no sólo crece a tasas extraordinarias, sino que además empieza a distribuir una parte más visible de ese flujo a sus inversores.

En términos de situación competitiva, el informe consolida a Nvidia como proveedor central de infraestructura y software para IA, pero también eleva la exigencia para los próximos trimestres.