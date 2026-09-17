Por qué se hizo tan popular "Chacagiales" y que hacer en la zona más "cool" de CABA según un ranking

La zona que combina Chacarita y Colegiales ingresó a la lista internacional de la revista Time Out. La mezcla de identidad de barrio, gastronomía de autor y propuestas culturales que la llevó a consolidarse globalmente.

La zona de Chacagiales fue elegida entre los barrios más destacados del mundo.

La zona bautizada como "Chacagiales" se convirtió en uno de los puntos más atractivos de la Ciudad de Buenos Aires gracias a la transformación comercial y cultural que experimentó en el último año. El crecimiento de locales gastronómicos, tiendas independientes y espacios creativos, además de su dinámica tranquila de calles arboladas y plazas impulsó la popularidad de este sector.

El reconocimiento internacional llegó tras la inclusión en la edición de la revista Time Out, que valoró la convivencia entre la vida barrial tradicional y las nuevas tendencias. Esta combinación de cafés de especialidad, bares de vino y paseos al aire libre consolidó al polo porteño entre las opciones urbanas destacadas del continente.

El término "Chacagiales" denomina al sector donde se cruzan los límites entre los barrios de Chacarita y Colegiales . Aunque no cuenta con reconocimiento oficial dentro de la división administrativa de la Ciudad de Buenos Aires, el nombre surgió para identificar una franja urbana que comparte una misma identidad visual, gastronómica y comercial.

La zona abarca las calles tranquilas y arboladas que unen a los restaurantes y cafés modernos con las plazas de la zona. Así, se desplazó los mapas tradicionales y se conformó un espacio único donde conviven la rutina de barrio y las nuevas propuestas creativas para vecinos y turistas.

El listado fue elaborado por la prestigiosa revista británica Time Out dentro de su selección anual de los barrios más "cool" del mundo . En esta edición global, la zona de "Chacagiales" alcanzó el puesto 22 de la clasificación internacional, siendo la representación de la Ciudad de Buenos Aires en la nómina.

Hobby Café

El ranking prioriza aquellos sectores urbanos que combinan propuestas locales accesibles, innovación gastronómica y vida comunitaria activa sin perder la esencia del lugar. En la lista global, el primer puesto lo ocupó el distrito de Jongno 3-ga en Seúl, mientras que en Latinoamérica también se destacó con el sector de Chapinero Alto en Bogotá en el séptimo lugar.

Qué hacer en Chacagiales

La zona ofrece una rutina que combina compras vintage, gastronomía y paseos en espacios verdes. El recorrido recomendado comienza con un café de especialidad en Hobby y una visita al tradicional Mercado de las Pulgas para buscar antigüedades y muebles, continuado por una pausa al aire libre en la Plaza Mafalda o en el Parque Ferroviario Colegiales.

Sofia Falke

Para el almuerzo, el itinerario puede incluir la terraza de Kanka, seguido por un paseo por locales independientes y culturales como C Art Media, Granada Almacén Orgánico y Mixtos. El cierre de la jornada engloba opciones de cena y coctelería en locales como Bochinche, Smak Bistró o Abreboca.