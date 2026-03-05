Para Moody´s, la reforma laboral impulsará la inversión en Argentina, pero los beneficios se verán a largo plazo

Moody's Ratings, la calificadora crediticia, explicó que la magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias.

El Congreso de la Nación aprobó recientemente la reforma laboral y, desde Moody's Ratings, la calificadora crediticia, aseguraron que si bien las empresas tendrán beneficios estos serán contrarrestados parcialmente por elevados riesgos sociales y de ejecución a corto plazo. "El mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data", destacaron y subrayaron que desde hace una década y media, Argentina tiene una limitada para crear empleos duraderos.

" La magnitud y el momento en que se materialicen los beneficios de la reforma dependerán de su implementación efectiva y de condiciones macroeconómicas más amplias. Es probable que los beneficios económicos y crediticios a corto plazo sean limitados y se materialicen de forma gradual y desigual entre los sectores en medio de desafíos sociales y legales que incluyen resistencia sindical, riesgos de litigios y de implementación" , destacaron desde Moody's Ratings.

Desde donde también dijeron que, en el largo plazo, los beneficios crediticios duraderos dependerán de un impulso político sostenido, la efectividad de las regulaciones secundarias y la interpretación judicial , así como de la capacidad del gobierno para gestionar los riesgos sociales y legales durante la implementación.

El informe destaca que el mercado laboral argentino presenta debilidades estructurales de larga data ya que el empleo formal del sector privado crece de forma neto en más de una década. "La generación de empleo anual flucturaron en torno a cero al menos desde 2010, lo que refleja la capacidad limitada de la economía para crear empleos duraderos" , ampliaron y completaron.

Asimismo, el trabajo informal representó un elevado 43,3% del empleo total en el tercer trimestre de 2025 , según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). "La alta informalidad refleja incentivos persistentes que favorecen acuerdos laborales informales (particularmente entre pequeñas y medianas empresas), que limitan las ganancias de productividad, la base impositiva y la eficacia de los sistemas de seguridad social", amplian.

Costo fiscal y beneficios para las empresas

Desde una perspectiva fiscal, Moody's Ratings estima que las contribuciones a la seguridad social disminuirán entre 0,3% y 0,4% del producto bruto interno (PBI) debido a que una parte de las contribuciones patronales que anteriormente se destinaban a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) financiará un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL) establecido por la reforma.

"Aun así, esperamos que el gobierno mantenga su marco fiscal de déficit cero, y que cualquier déficit de ingresos probablemente se compense mediante una restricción del gasto. Como resultado, el efecto fiscal directo de la reforma debería ser manejable", opinaron.

Para los subsoberanos, la eliminación por parte del Congreso de la reducción del impuesto a las ganancias para empresas del proyecto de ley original "limita considerablemente los efectos crediticios a corto plazo". "La propuesta original reducía los ingresos de los gobiernos locales y regionales a través del régimen de coparticipación federal. Además de este canal inmediato, esperamos que los efectos fiscales se materialicen gradualmente", agregaron.

"Una mayor formalización laboral apoyará la generación de ingresos al ampliar la base tributaria y fortalecer la recaudación fiscal compartida a nivel local y nacional, con beneficios relativamente mayores para las provincias con niveles de informalidad más elevados. En el corto plazo, una mayor presión sobre el sistema nacional de seguridad social afectará a las provincias que conservaron sus propios sistemas previsionales, dado que sus resultados financieros siguen expuestos a las transferencias de la ANSES", destacaron.

Para las empresas financieras y no financieras, "la reforma laboral reduce las restricciones estructurales que afectaron a la rentabilidad, la previsibilidad del flujo de efectivo y las decisiones de inversión, particularmente en los sectores que requieren una gran cantidad de mano de obra, como la construcción, la manufactura, la agroindustria y los servicios".

Para Moody´s, los cambios en los cálculos de indemnizaciones, los períodos de prueba más prolongados y la creación de un sistema de cese laboral financiado por el empleador reducen los costos previstos una vez finalizada la relación laboral, además de la incertidumbre legal.

"Una mayor flexibilidad en los esquemas de tiempo de trabajo también debería respaldar la productividad, mientras que la opción de pagar salarios en moneda extranjera podría mejorar modestamente la retención de empleados en empresas exportadoras y multinacionales. Estos beneficios son contrarrestados parcialmente por elevados riesgos sociales y de ejecución a corto plazo", agreharon.

Para los bancos, desde este informe, creen que "la reforma fomenta la inversión privada y fortalece las perspectivas de crecimiento a mediano plazo, lo que puede respaldar los volúmenes de negocio y las condiciones operativas".

"Con el tiempo, si la reforma contribuye a aumentar el empleo formal, los bancos se beneficiarán de una base de clientes más amplia, lo que incentivará el crecimiento de los depósitos y los préstamos y mejorará los perfiles crediticios de los prestatarios. La eliminación de las disposiciones contempladas en el proyecto de ley original enviado al Congreso que permitían el pago de salarios a través de billeteras digitales evita posibles implicaciones negativas para el financiamiento bancario", finalizaron.