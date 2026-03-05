Javier Milei viaja a EEUU y participa de una cumbre con Donald Trump en plena escalada bélica Por Cecilia Camarano + Seguir en









El Presidente partirá este viernes para participar de una cumbre en Florida y encabezar actividades con inversores en Manhattan. Antes de despegar, le tomará juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia.

Javier Milei viajará una vez más a Estados Unidos. Presidencia

El presidente Javier Milei partirá este viernes hacia Estados Unidos para iniciar una nueva gira internacional que lo llevará primero a Miami, luego a Nueva York y posteriormente a Chile, en una agenda que combina encuentros políticos, actividades con empresarios e instancias diplomáticas. La salida está prevista tras una semana cargada de movimientos en el Gabinete y en la política exterior del Gobierno.

La primera escala será Miami, donde el mandatario participará de una cumbre que reunirá a líderes latinoamericanos alineados con Washington y donde también tiene previsto mantener contactos con referentes políticos y económicos cercanos al expresidente estadounidense Donald Trump. El encuentro se da en medio de un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y por el fortalecimiento del vínculo político entre Buenos Aires y la administración republicana.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló el miércoles que el objetivo de la cumbre -llamada “Escudo de las Américas”- es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad”. Durante un anuncio, la funcionaria dijo que habrá representantes de 12 países, entre ellos la Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, Paraguay y Guyana.

Milei suma un nuevo viaje a Estados Unidos En paralelo a la gira presidencial, otro integrante del Gabinete ya se encuentra en Estados Unidos. El ministro de Defensa, Carlos Presti, participa de una cumbre de seguridad hemisférica convocada por el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, en la que delegaciones de unos quince países analizan los desafíos estratégicos de la región y posibles mecanismos de cooperación militar. El funcionario argentino también mantiene reuniones bilaterales con autoridades del Pentágono en medio de un escenario internacional marcado por la escalada bélica en Medio Oriente y el alineamiento del gobierno de Javier Milei con Washington.

Carlos Presti Ministro de Defensa El ministro de Defensa, Carlos Presti, se encuentra en Estados Unidos. Desde Florida, Milei continuará su viaje hacia Nueva York. Allí encabezará la apertura del llamado “Argentina Week”, un evento destinado a promover inversiones y generar contactos con fondos y empresarios interesados en sectores estratégicos de la economía argentina, como energía, tecnología, minería y agroindustria. En esta segunda instancia, el primer mandatario abrió la comitiva e invitó a una decena de gobernadores.

El paso por Manhattan incluirá reuniones con inversores y actores del sistema financiero internacional, en una etapa de la gira pensada para reforzar la estrategia del Gobierno de atraer capitales extranjeros y consolidar la relación con el mercado estadounidense. reunion trump milei El Gobierno inicia un nuevo viaje a Estados Unidos. Tras su agenda en Estados Unidos, el Presidente viajará a Chile. Allí participará de actividades institucionales vinculadas al cambio de mando presidencial la asunción de José Antonio Kast, y aprovechará la visita para mantener encuentros con autoridades del país trasandino y otros líderes regionales que asistirán a la ceremonia. Como anticipó Ámbito, a su regreso a la Argentina el mandatario tiene previsto viajar a Tucumán, en el marco de una serie de recorridas federales que el Gobierno denomina “tour de la gratitud”, con las que busca fortalecer el vínculo político con las provincias. Antes de iniciar esta nueva gira, Milei tendrá una actividad institucional clave en la Casa Rosada. Este jueves le tomará juramento a Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia, tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, en un cambio que marca un recambio relevante dentro del gabinete nacional. La designación de Mahiques fue oficializada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y su asunción se concretará en una ceremonia prevista en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El funcionario se desempeñaba hasta ahora como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y pasará a encabezar una de las áreas sensibles del Gobierno. La gira internacional se produce, además, pocos días después de que Milei recibiera en la Quinta de Olivos al embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, en un encuentro que reafirmó la sintonía política entre ambos países y que funcionó como antesala diplomática del viaje presidencial.