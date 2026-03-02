Noticia en desarrollo.-
2 de marzo 2026 - 15:03
Presentan la primera demanda colectiva contra la reforma laboral
La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera acción judicial contra la iniciativa recientemente aprobada en el Congreso. Se trata de una demanda colectiva con la que buscan cuestionar la constitucionalidad de distintos puntos de la normativa impulsada por el Gobierno.
-
-
- Temas
- Reforma Laboral
