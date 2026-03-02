SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
2 de marzo 2026 - 15:03

Presentan la primera demanda colectiva contra la reforma laboral

La Asociación Gremial de la Abogacía del Estado presentó la primera acción judicial contra la iniciativa recientemente aprobada en el Congreso. Se trata de una demanda colectiva con la que buscan cuestionar la constitucionalidad de distintos puntos de la normativa impulsada por el Gobierno.

Fresu Frente Sindical Unidos reforma laboral

Noticia en desarrollo.-

Informate más

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias