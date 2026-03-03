Pablo Quirno, una lesión en la mano y la ironía sobre un artículo que no prosperó en la reforma laboral

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se lastimó durante un partido de fútbol. Como consecuencia, la chicana por una reducción salarial no tardó en llegar.

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno , sufrió una lesión en la mano durante un partido de fútbol y respondió con ironía cuando le preguntaron si le correspondería una reducción salarial del 50% por tratarse de un “accidente deportivo” .

La consulta se la realizó el periodista Eduardo Feinmann en una entrevista televisiva. La chicana apuntó a un artículo de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el Gobierno nacional , que finalmente quedó fuera del texto definitivo.

“Disculpame la mano, me rompí la mano en un accidente deportivo jugando al fútbol. No me van a bajar el sueldo porque, gracias a Dios, fue antes de la promulgación de la ley”, respondió el canciller, en tono distendido.

La referencia no fue casual. Uno de los puntos más debatidos del proyecto original contemplaba la posibilidad de reducir el salario hasta un 50% en casos donde la lesión derivara de una actividad voluntaria y considerada riesgosa.

La iniciativa reformulaba el esquema vigente que garantizaba el 100% del sueldo cuando el trabajador presentaba orden médica por accidente o enfermedad. En la redacción inicial, si la dolencia era involuntaria, la reducción prevista era del 25% .

Ese apartado generó críticas desde distintos sectores sindicales y políticos, que cuestionaron la diferenciación entre tipos de accidentes y el impacto sobre la protección salarial. Finalmente, el artículo no prosperó en la versión sancionada.

Entre la broma y el debate de fondo

La respuesta de Quirno funcionó como comentario al margen, pero volvió a poner en escena una discusión que atravesó el debate legislativo, y es hasta dónde debía llegar la flexibilización de las condiciones laborales y cuál era el alcance de las garantías salariales frente a accidentes o enfermedades.

Aunque el episodio quedó en el terreno anecdótico, la referencia al proyecto recordó uno de los puntos más sensibles de la reforma impulsada por el oficialismo y evidenció cómo un detalle normativo pudo convertirse, por unos minutos, en material de ironía política.