Energías Renovables: Aisa Group acelera la construcción del parque solar Calicanto en San Luis

Con una inversión superior a los u$s36 millones, el proyecto en la localidad de Nogolí alcanzará una capacidad de 51 MW. El gobernador Claudio Poggi y el CEO del grupo, Juan José Retamero, supervisaron la llegada de los primeros 44 contenedores con equipamiento importado.

El Parque Calicanto generará más de 150 puestos de trabajo locales y prevé conectarse al sistema nacional a fines de 2026.

En un paso firme hacia la expansión de la matriz energética de la provincia, Aisa Group avanza con las obras del Parque Fotovoltaico Calicanto, un desarrollo de energía limpia que demandará una inversión total de u$s36.880.067. El proyecto, ubicado en el departamento Belgrano, recibió esta semana un impulso logístico clave con el arribo de 44 contenedores que transportan paneles solares, inversores y centros de transformación.

Durante una recorrida por el predio en Nogolí, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, y el fundador del grupo, Juan José Retamero, supervisaron el inicio de las tareas. El parque se extiende sobre 71,9 hectáreas y tendrá una capacidad instalada de 51 MWp, con una generación estimada de 110,1 GWh anuales, lo que permitirá abastecer a más de 80.000 hogares.

Impacto en la red y generación de empleo La conexión del parque al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) se realizará mediante dos líneas subterráneas de 33 kV y la construcción de un nuevo campo de transformación en la Estación Transformadora Nogolí. Según detalló la compañía, el plan de obra prevé el inicio de las tareas civiles para el mes de abril, con el objetivo de alcanzar la habilitación comercial en diciembre de 2026.

En términos de empleo, la construcción del complejo generará más de 150 puestos de trabajo, priorizando la contratación de mano de obra local. Al respecto, el gobernador Poggi destacó la importancia de la formación técnica a través de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) para cubrir estas demandas y aseguró que los inversores encontrarán en San Luis "tierra fértil" y previsibilidad.

Plan estratégico de Aisa Group: foco en el RIGI y diversificación El Parque Calicanto es el primer eslabón de un ambicioso plan energético de Aisa Group, que proyecta desarrollar hasta 1.000 MW de energía solar en la próxima década. La firma se encuentra analizando la adhesión de estas iniciativas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para acelerar los plazos de ejecución.

“Nuestra visión es clara: invertir con capital 100% privado para crear futuro en la Argentina”, explicó Juan José Retamero. Este proyecto fotovoltaico forma parte de una cartera de inversiones que el grupo estima en más de u$s2.000 millones adicionales, abarcando sectores estratégicos como la minería, el oil & gas, la pesca y la agroindustria. Entre los hitos recientes del holding en el país se destacan: Minería: Reactivación de la mina Gualcamayo (San Juan) con el proyecto Carbonatos Profundos.

Pesca: Adquisición de la pesquera Cabo Vírgenes en Chubut.

Real Estate: Reconversión del predio de la ex-Cinzano en San Juan para un desarrollo de uso mixto. Con la ejecución de u$s10,4 millones ya concretada en Calicanto, el grupo reafirma su apuesta por el sector energético convencional y renovable, buscando posicionarse como un actor de peso en la generación a nivel nacional.