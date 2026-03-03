Reforma laboral: los cuatro puntos de la ley que apuntan a terminar con la "industria del juicio" Por Carlos Lamiral + Seguir en









La litigiosidad laboral en Argentina supera en 2.200% a la chilena. La reforma elimina el esquema que ataba los honorarios periciales al monto de la demanda.

Las ARTs esperan atentas la implementación de la reforma laboral para terminar con lo que se denomina "industria del juicio". Arg.gob

Las compañías de seguros tienen ahora puesta la atención en la implementación de algunos de los puntos de la reforma laboral que consideran esenciales para darle final a lo que se conoce como “industria del juicio”.

En la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) estiman que el año pasado se alcanzó el récord de juicios por enfermedades y accidentes laborales al sumar 134.000 causas. Si bien la Ley de Riesgos del Trabajo tuvo una reforma en 2017 con el objetivo de acotar los márgenes de litigiosidad, esta no fue exitosa.

La reforma laboral aprobó una serie de puntos que acotan al mínimo la arbitrariedad de los jueces laborales a la hora de determinar grados de incapacidad que puede haber generado una enfermedad o un accidente en un empleado.





reforma laboral costo salarios Depositphotos De acuerdo con la UART, cuatro son los elementos que pueden poner fin a la litigiosidad:

Honorarios periciales. Los peritos ya no cobrarán un porcentaje de la indemnización que ellos mismos establecen ( artículo 78 ). La ley crea un nuevo esquema de honorarios, con mínimos no porcentuales, sujeto a determinación del juez según la tarea efectivamente realizada ( artículos 95 a 97 ).

Obligación de los jueces laborales de acatar la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cuyo incumplimiento podría configurar mal desempeño, fortaleciendo la seguridad jurídica y evitando el dispendio judicial vinculado a apelaciones y vías recursivas ( artículo 89 ).

Fuero laboral en CABA. Transferencia del fuero nacional laboral a la Ciudad de Buenos Aires , aportando claridad institucional a la situación actualmente vigente ( artículos 90 y 91 ).

Cuerpos Médicos Forenses (CMF). Incorporación de parámetros técnicos objetivos vinculados a los CMF y a las pericias judiciales, reduciendo discrecionalidades (artículo 154). En ese sentido, la presidenta de la UART, Mara Bettiol, señaló que “la norma establece un marco claro y una nueva oportunidad para el Poder Judicial de cumplir con la legislación y frenar la avalancha de demandas sin sustento”. “Con la vigencia de la nueva ley, la llave estará en la interpretación y aplicación que realice el Poder Judicial. El impacto real de la reforma dependerá de la consistencia institucional en su cumplimiento”, advirtió Bettiol. La UART indica que "mientras Chile registra 5,8 juicios cada 10.000 trabajadores y España 8,5, Argentina alcanza 132,8". “La litigiosidad argentina es 2.200% superior a la chilena y 1.500% superior a la española, pese a contar con un sistema alineado con estándares internacionales y con cobertura incluso más protectora”, sostiene la entidad.