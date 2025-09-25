Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos y algunas entidades ya pagan menos del 40% anual, tras la señal del Banco Central (BCRA), cuando este miércoles redujo su postura tomadora en 10 puntos porcentuales en las simultáneas de BYMA hasta el 25%.
Plazo fijo: tras señal del BCRA, los bancos volvieron a bajar las tasas y ya pagan menos del 40%
Las entidades financieras volvieron a recortar los tipos de interés luego de que el Banco Central redujera las tasas en las simultáneas de BYMA.
-
El BCRA aceleró la baja de tasas y las llevó al 25% tras anuncio del Tesoro de EEUU y caída del dólar
-
Deuda: con baja de tasas, Economía buscará pasar vencimientos para 2026 y 2027 en la última licitación del mes
La decisión de la entidad monetaria se produjo luego del contundente apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico libertario y la caída del dólar, que este jueves cerró casi estable en $1.337 en el segmento mayorista y retornó a niveles previos de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.
Este jueves, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos a plazo fijo de bancos privados por $1.000 millones o más, con vencimientos entre 30 y 35 días, se ubicó en 44,19% de Tasa Nominal Anual (TNA). A su vez, la BADLAR sobre depósitos de bancos privados por $1 millón o más para ese mismo plazo, lo hizo al 43,50% TNA. A principios de septiembre, estas mismas tasas se encontraban a un nivel de 67% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente.
Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy en PPI, dijo a Ámbito que la baja de tasas por parte del BCRA "ayuda a darle algo de aire a la actividad, y, a su vez, mejora la perspectiva de la próxima licitación del Tesoro para el viernes. Tal como hicieron antes de la licitación anterior, reducen la tasa a un día y buscan que el mercado vaya a buscar más retorno incrementando duration (plazos más largos) en la colocación del Tesoro".
Qué tasa paga cada banco, este jueves 25 de septiembre
- Banco Voii: 46,5% TNA
- Banco Meridian: 46,5%
- Crédito Regional Compañía Financiera: 46,5%
- Banco de la Provincia de Córdoba: 46%
- Banco del Sol: 45%
- Banco de Tierra del Fuego: 45%
- Banco del Chubut: 43%
- Banco ICBC: 43%
- Banco Hipotecario: 43%
- Banco CMF: 42%
- Banco Bica: 41%
- Banco de Corrientes: 40%
- Banco Mariva: 40%
- Banco Comafi: 40%
- Reba: 40%
- Bibank: 40%
- Banco Julio: 39%
- Banco Macro: 38,5%
- Banco Dino: 38%
- Banco Nación: 36%
- Banco Credicoop: 36%
- Banco Galicia: 35,25%
- Banco BBVA: 35%
- Banco Santander: 35%
- Banco Provincia: 34%
- Banco Ciudad: 31%
- Banco Formosa: 30%
- Banco Masventas: 30%
- Temas
- Tasas
- Bancos
- Plazo fijo
Dejá tu comentario