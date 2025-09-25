SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de septiembre 2025 - 15:43

Plazo fijo: tras señal del BCRA, los bancos volvieron a bajar las tasas y ya pagan menos del 40%

Las entidades financieras volvieron a recortar los tipos de interés luego de que el Banco Central redujera las tasas en las simultáneas de BYMA.

Las tasas para plazo fijo volvieron a bajar en los bancos.

Las tasas para plazo fijo volvieron a bajar en los bancos.

Depositphotos

Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos y algunas entidades ya pagan menos del 40% anual, tras la señal del Banco Central (BCRA), cuando este miércoles redujo su postura tomadora en 10 puntos porcentuales en las simultáneas de BYMA hasta el 25%.

La decisión de la entidad monetaria se produjo luego del contundente apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico libertario y la caída del dólar, que este jueves cerró casi estable en $1.337 en el segmento mayorista y retornó a niveles previos de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Informate más

Este jueves, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos a plazo fijo de bancos privados por $1.000 millones o más, con vencimientos entre 30 y 35 días, se ubicó en 44,19% de Tasa Nominal Anual (TNA). A su vez, la BADLAR sobre depósitos de bancos privados por $1 millón o más para ese mismo plazo, lo hizo al 43,50% TNA. A principios de septiembre, estas mismas tasas se encontraban a un nivel de 67% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente.

Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy en PPI, dijo a Ámbito que la baja de tasas por parte del BCRA "ayuda a darle algo de aire a la actividad, y, a su vez, mejora la perspectiva de la próxima licitación del Tesoro para el viernes. Tal como hicieron antes de la licitación anterior, reducen la tasa a un día y buscan que el mercado vaya a buscar más retorno incrementando duration (plazos más largos) en la colocación del Tesoro".

Qué tasa paga cada banco, este jueves 25 de septiembre

  • Banco Voii: 46,5% TNA
  • Banco Meridian: 46,5%
  • Crédito Regional Compañía Financiera: 46,5%
  • Banco de la Provincia de Córdoba: 46%
  • Banco del Sol: 45%
  • Banco de Tierra del Fuego: 45%
  • Banco del Chubut: 43%
  • Banco ICBC: 43%
  • Banco Hipotecario: 43%
  • Banco CMF: 42%
  • Banco Bica: 41%
  • Banco de Corrientes: 40%
  • Banco Mariva: 40%
  • Banco Comafi: 40%
  • Reba: 40%
  • Bibank: 40%
  • Banco Julio: 39%
  • Banco Macro: 38,5%
  • Banco Dino: 38%
  • Banco Nación: 36%
  • Banco Credicoop: 36%
  • Banco Galicia: 35,25%
  • Banco BBVA: 35%
  • Banco Santander: 35%
  • Banco Provincia: 34%
  • Banco Ciudad: 31%
  • Banco Formosa: 30%
  • Banco Masventas: 30%

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias