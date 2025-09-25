Plazo fijo: tras señal del BCRA, los bancos volvieron a bajar las tasas y ya pagan menos del 40%







Las entidades financieras volvieron a recortar los tipos de interés luego de que el Banco Central redujera las tasas en las simultáneas de BYMA.

Las tasas para plazo fijo volvieron a bajar en los bancos. Depositphotos

Los bancos volvieron a bajar las tasas de interés de los plazos fijos y algunas entidades ya pagan menos del 40% anual, tras la señal del Banco Central (BCRA), cuando este miércoles redujo su postura tomadora en 10 puntos porcentuales en las simultáneas de BYMA hasta el 25%.

La decisión de la entidad monetaria se produjo luego del contundente apoyo del Tesoro de EEUU al programa económico libertario y la caída del dólar, que este jueves cerró casi estable en $1.337 en el segmento mayorista y retornó a niveles previos de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires.

Este jueves, la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) para depósitos a plazo fijo de bancos privados por $1.000 millones o más, con vencimientos entre 30 y 35 días, se ubicó en 44,19% de Tasa Nominal Anual (TNA). A su vez, la BADLAR sobre depósitos de bancos privados por $1 millón o más para ese mismo plazo, lo hizo al 43,50% TNA. A principios de septiembre, estas mismas tasas se encontraban a un nivel de 67% TNA y de 58,19% TNA, respectivamente.

Pedro Siaba Serrate, Head of Research & Strategy en PPI, dijo a Ámbito que la baja de tasas por parte del BCRA "ayuda a darle algo de aire a la actividad, y, a su vez, mejora la perspectiva de la próxima licitación del Tesoro para el viernes. Tal como hicieron antes de la licitación anterior, reducen la tasa a un día y buscan que el mercado vaya a buscar más retorno incrementando duration (plazos más largos) en la colocación del Tesoro".

Qué tasa paga cada banco, este jueves 25 de septiembre Banco Voii: 46,5% TNA

Banco Meridian: 46,5%

Crédito Regional Compañía Financiera: 46,5%

Banco de la Provincia de Córdoba: 46%

Banco del Sol: 45%

Banco de Tierra del Fuego: 45%

Banco del Chubut: 43%

Banco ICBC: 43%

Banco Hipotecario: 43%

Banco CMF: 42%

Banco Bica: 41%

Banco de Corrientes: 40%

Banco Mariva: 40%

Banco Comafi: 40%

Reba: 40%

Bibank: 40%

Banco Julio: 39%

Banco Macro: 38,5%

Banco Dino: 38%

Banco Nación: 36%

Banco Credicoop: 36%

Banco Galicia: 35,25%

Banco BBVA: 35%

Banco Santander: 35%

Banco Provincia: 34%

Banco Ciudad: 31%

Banco Formosa: 30%

Banco Masventas: 30%