Por tercera rueda al hilo, el BCRA no compró dólares, aunque las reservas siguen arriba de los u$s50.000 millones

El Central volvió a mantenerse al margen del mercado, mientras el mayorista recuperó terreno ante la demanda de cobertura de fin de mes. Las reservas aumentaron u$s21 millones a u$s50.601 millones, en un contexto atravesado por los vencimientos de instrumentos dólar linked y necesidades de dólares del Tesoro.

El BCRA acumuló tres ruedas sin comprar dólares, pero las reservas se mantuvieron por encima de los u$s50.000 millones por décima jornada consecutiva, pese a la renovada presión cambiaria.

El Banco Central (BCRA) completó este miércoles 28 de octubre su tercera rueda consecutiva sin comprar dólares en el mercado oficial , en una semana marcada por una mayor demanda de cobertura y el vencimiento de instrumentos vinculados al tipo de cambio. De esta manera, la autoridad monetaria mantuvo en u$s1.252 millones el saldo positivo de octubre , mientras que el promedio diario de compras retrocedió a u$s66 millones , después de haber superado los u$s80 millones durante la primera quincena.

La interrupción contrasta con el ritmo comprador que había sostenido el Central hasta el viernes pasado, cuando acumulaba 19 jornadas consecutivas con saldo positivo. Desde entonces, el aumento de la demanda privada y las operaciones asociadas al cierre de mes redujeron el excedente disponible para la intervención oficial. A esto se suma la posibilidad de que el Tesoro esté adquiriendo parte de los dólares disponibles, aunque las operaciones señaladas por fuentes del mercado todavía no cuentan con confirmación oficial.

En particular, el Tesoro habría comprado u$s44 millones durante la jornada del martes , después de que operadores atribuyeran al organismo ventas por aproximadamente u$s100 millones el lunes para moderar la suba del mayorista. Estas operaciones adquieren relevancia porque, a diferencia del BCRA, el Tesoro enfrenta necesidades inmediatas de divisas para cumplir sus compromisos financieros.

Pese a la ausencia de compras del Central, las reservas internacionales brutas aumentaron u$s21 millones y cerraron en u$s50.601 millones , con lo que completaron diez ruedas consecutivas por encima de los u$s50.000 millones. La mejora coincidió con cotizaciones internacionales favorables: el oro avanzó 0,80%, con un aporte estimado de u$s15 millones, mientras que el índice dólar retrocedió 0,22%.

El debilitamiento de la moneda estadounidense favoreció la apreciación del euro, de 0,27%, de la libra, de 0,21%, y del yen, de 0,07%, mientras que el yuan permaneció estable. De esta manera, la valuación de los activos contribuyó a sostener el stock bruto sin nuevas adquisiciones en el mercado , aunque la información disponible no permite identificar todos los movimientos que explicaron la variación diaria.

El dólar volvió a subir y las necesidades del Tesoro condicionan la acumulación de reservas

Después de interrumpir el martes una secuencia de siete subas consecutivas, el dólar mayorista retomó este miércoles la tendencia alcista y cerró en $1.542, con un avance de $4 respecto de la jornada anterior. La demanda de cobertura volvió a intensificarse a medida que avanzaron las operaciones y llevó la cotización desde un mínimo inicial de $1.535 hasta los máximos alcanzados durante la tarde.

El movimiento se produjo con un volumen de u$s628,4 millones en contado y u$s1.477 millones en futuros, en una semana atravesada por el vencimiento de la Lelink D30O6. El instrumento, cuyo tipo de cambio de referencia quedó determinado el martes, vence este viernes por u$s1.452 millones. Aunque el mercado superó la jornada de fixing con una baja del mayorista, la demanda volvió a activarse este miércoles ante el cierre de posiciones de fin de mes.

La presión también alcanzó a las cotizaciones financieras. El MEP avanzó 0,50%, hasta $1.571,51, mientras que el contado con liquidación subió 1,30%, a $1.678,16, ampliando el canje hasta 6,79%. En contraste, el blue retrocedió 0,63% y cerró en $1.565.

Por su parte, los futuros registraron una suba promedio de 0,17%, con avances de 0,10% para octubre y 0,19% para noviembre y diciembre. Las tasas implícitas quedaron en 0,49% mensual para octubre y 1,76% para noviembre. Al mismo tiempo, las tasas en pesos aumentaron: la TAMAR pasó de 24,13% a 24,56% y la BADLAR de 22,19% a 23,50%.

Más allá de los movimientos cambiarios, la decisión del BCRA de mantenerse al margen también coincide con un momento de mayores necesidades financieras del Tesoro. Según estimaciones de mercado, el organismo debe afrontar el 5 de noviembre un pago de intereses al FMI por aproximadamente u$s877 millones, mientras sus depósitos en dólares en el Central rondarían los u$s869 millones, una cifra estimada que incorpora las posibles operaciones cambiarias de esta semana.

En paralelo, el FMI anunció un acuerdo a nivel técnico por la tercera revisión del programa, que podría habilitar un desembolso cercano a u$s900 millones. Sin embargo, los fondos todavía requieren la aprobación del Directorio, prevista para comienzos de diciembre, por lo que no estarán disponibles para cubrir el vencimiento inmediato de noviembre.

La situación plantea una dificultad para la acumulación de reservas: si el Tesoro necesita adquirir dólares para afrontar sus compromisos, su demanda puede competir con la capacidad del BCRA de aprovechar los excedentes del mercado oficial. A su vez, una presión cambiaria persistente podría obligar a recurrir a depósitos previamente acumulados o a otras fuentes de financiamiento.

No obstante, la mejora del contexto externo, incluida la recuperación parcial del real brasileño tras el desplome electoral, podría contribuir a moderar la demanda de cobertura. Además, hacia fin de año se esperan mayores ingresos por exportaciones energéticas, la cosecha de trigo y liquidaciones pendientes de deuda corporativa y provincial.

Así, el principal interrogante ya no pasa únicamente por cuándo el BCRA retomará las compras, sino por cuánto de la oferta de dólares podrá destinarse efectivamente a reforzar reservas, una vez atendidas las necesidades financieras del Tesoro. La evolución del mercado después de los vencimientos de octubre permitirá evaluar si la interrupción compradora responde a una presión transitoria o si anticipa mayores dificultades para sostener la acumulación durante los próximos meses.