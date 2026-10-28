Con los cambios del Senado, Diputados ratificó la Carta Orgánica del BCRA de Javier Milei

Se trata de un nuevo revés para el Presidente, que con la versión original buscaba blindar al titular del BCRA, Santiago Bausili, más allá de su mandato. El oficialismo apunta a sesionar el 12 de diciembre con este proyecto y la ley de Malvinas. Durante el debate, se coló el paso de Flávio Bolsonaro por la Argentina.

Luego de que el Senado aprobara con cambios la nueva Carta Orgánica del Banco Central, Diputados retomó el debate en un plenario de comisiones y ratificó la versión de la Cámara alta . Se trata de un nuevo revés para el presidente Javier Milei , que con la versión original buscaba blindar al titular del Banco Central, Santiago Bausili, más allá de su mandato. El oficialismo apunta a sesionar el 12 de diciembre para darle sanción definitiva a la iniciativa y avanzar con la ley de Malvinas .

Mientras el foco de atención está puesto en la huida de Flávio Bolsonaro –y su paso por la Argentina– en un plenario de las comisiones de Finanzas y de Presupuesto de la Cámara baja se reunieron para debatir y dictaminar el proyecto impulsado por Javier Milei que modifica la Carta Orgánica del Banco Central, con el objetivo –en palabras del Presidente– de terminar de “erradicar la inflación” .

El texto ya fue aprobado en Diputados, pero en el Senado sufrió modificaciones por pedido de los aliados a La Libertad Avanza. En concreto, los senadores pidieron “equilibrar” la mayoría que se requiere para el nombramiento y remoción del presidente del Banco Central y de su directorio. El texto original, que fue avalado en Diputados, establece dos tercios de ambas cámaras para la remoción, mientras que el nombramiento es por mayoría simple del Senado.

En cambio, la versión aprobada en la Cámara alta modificó ese ítem . El texto que volvió a Diputados establece que se requiere mayoría absoluta para los nombramientos. Es decir, con 37 votos en ambos casos. En tanto, Diputados queda afuera del trámite. Este artículo reunió el aval de los senadores del PJ. De esta manera, si Diputados aspiraba a insistir con la versión original, debería reunir la misma mayoría. Un número casi imposible de alcanzar. De esta manera, las intenciones de Milei de blindar a Bausili incluso una vez culminado su mandato quedaron frustradas.

La Libertad Avanza apunta a sesionar el 12 de noviembre para sancionar esta iniciativa , y aprobar la Ley Malvinas -que fue dictaminada este martes-, entre otros temas.

Durante el debate, que duró menos de media hora, se coló el paso de la familia Bolsonaro por la Argentina. "No podemos arrancar este día sin traer lo que sucedió ayer en donde el gobierno de Milei le habilitó la entrada a la Argentina de una persona que era requerida por la justicia de Brasil. Quizás el diputado de Misiones de LLA Diego Hartfield nos puede contar si estuvo en su provincia Santiago Caputo facilitando el ingreso de Bolsonaro", señaló la diputada de Unión por la Patria, Sabrina Selva. La libertaria Lilia Lemoine gritó: "Expliquen lo de Evo Morales".

Se demora el debate del Presupuesto

Mientras tanto, en Diputados se demora el debate por el Presupuesto 2027. Las intenciones del bloque oficialista eran dictaminar este mismo miércoles la "ley de leyes". Pero el martes por la tarde, los bloques de buen diálogo con la Casa Rosada le hicieron una serie de pedidos a los libertarios.

Entre ellos, el bloque del PRO que conduce Cristian Ritondo le envió una nota al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que se reduzca el impuesto a los combustibles, un reclamo que vienen haciendo los gobernadores de todos los espacios políticos. También solicitan la publicación de inversiones, plazos y tarifas, junto con informes trimestrales al Congreso sobre el avance de las obras y el costo fiscal de los beneficios otorgados, a fin de que se garantice la transparencia en las concesiones viales.

Milei buscaba blindar a Bausili al frente del Banco Central.

Otro reclamo histórico del PRO –que se cayó en el Presupuesto 2026– es que se regularicen las transferencias de coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con un pedido para que el Ejecutivo autorice las operaciones de financiamiento de la Ciudad. Además, entre los pedidos, el PRO pediría que la “ley de leyes” incorpore el régimen antievasión de billeteras virtuales. Asimismo, en la nota dirigida a Menem, y que llevaría la firma de Ritondo, se solicita reducir el IVA de los huevos y sus derivados a la mitad.

En tanto, la bancada Argentina Federal, además de solicitar fondos y obras para sus provincias, volvió a exigir que el oficialismo incorpore en el proyecto los fondos contemplados en la ley de Discapacidad que se aprobó la semana pasada en el recinto. Por todos estos reclamos, se postergó hasta nuevo aviso la reunión de comisión para dictaminar el Presupuesto 2027.

Puntos salientes del proyecto

Uno de los cambios centrales del texto es la modificación del mandato del BCRA. Se establece como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda. De esta manera, se busca dejar atrás el esquema incorporado con la reforma de 2012, que además de la estabilidad monetaria contemplaba objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. El cambio implica concentrar el accionar del BCRA en la estabilidad monetaria y, particularmente, en la lucha contra la inflación.

Otro de los puntos salientes es la prohibición del financiamiento del sector público por parte del BCRA. El proyecto elimina la posibilidad de otorgar adelantos transitorios al Gobierno nacional y establece restricciones para otras formas de asistencia financiera directa o indirecta. La prohibición también alcanza al financiamiento de provincias y municipios.

La iniciativa incorpora un cambio en la forma de remover a las autoridades del BCRA. En el texto que vino de Diputados, establecía que para desplazar al presidente o a los integrantes del directorio sería necesaria una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. La modificación apunta a elevar las barreras institucionales frente a cambios de conducción derivados de los ciclos políticos. Con la votación en el Senado, Diputados queda afuera de esta decisión.

Los mandatos, sin embargo, no se extienden. El proyecto mantiene la duración actual de seis años y apuesta a reforzar la estabilidad de las autoridades mediante un mecanismo de remoción más exigente.