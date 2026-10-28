La jugada (legal) de Javier Milei, coordinada con Donald Trump, para evacuar a Flávio Bolsonaro

El Presidente aprovechó que el gobierno de Lula no emitió una alerta internacional sobre Bolsonaro y facilitó su ingreso al país para volar a Estados Unidos.

Una operación coordinada entre Javier Milei y Donald Trump , con una sospechosa pasividad de Brasil, permitió evacuar a Flávio Bolsonaro y su familia en la madrugada de hoy en un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos, con escala en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil.

Se trató de una maniobra legal y legítima más allá de la polémica determinación política que abre un frente de conflicto diplomático sin precedentes con Brasil , el principal socio comercial del país. Más allá de la orden de prohibición de salir del país dispuesta por el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no hubo una notificación formal a la Cancillería argentina ni un alerta roja solicitada a Interpol para detener al hijo de Jair Bolsonaro o impedirle el ingreso a la Argentina .

Con ese sustento legal, Migraciones informó a las 2:01 am de hoy que "a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes".

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira…

Más temprano, a media mañana del lunes, Migraciones había emitido un comunicado previo donde desmentía el ingreso de la familia Bolsonaro al país y aseguraba que no existían registro mientras el avión privado que los iba a trasladar ya los esperaba en Puerto Iguazú para volar a Estados Unidos. También a esa hora, Santiago Caputo se mofaba del operativo de distracción publicando una imagen de la película "El gran truco" de Christopher Nolan. Un aporte más a la confusión a cargo del "Mago del Kremlin".

La operación de evacuación fue un trabajo conjunto de la Casa Rosada, coordinado por Santiago Caputo, con Washington. Fue Trump el encargado de anunciar este martes por la noche que "aprobaría que Flavio Bolsonaro viniera a Estados Unidos. Creo que son personas decentes" mientras el ex candidato presidencial aguardaba cruzar la frontera hacia Argentina para abordar un vuelo privado. A esa hora, el Departamento de Estado ya dejaba trascender en medios internacionales como la agencia Bloomberg y la BBC que le otorgaría un visado a Bolsonaro para ingresar a territorio estadounidense y lograr la condición de asilado político.

“¿Dónde está Flavio?“, le preguntó ayer un periodista a Trump antes de abordar el Air Force One. El mandatario respondió: ”Yo escuché que estaba en la Argentina. No sé en dónde está, pero escuché que estaba allí“. Caputo no es sólo "hand of the king" para Milei. Es también el encargado de manejar el backchannel con el gobierno de Donald Trump y en especial, a partir de su rol preponderante en la SIDE, la principal terminal con la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense.

Coordinación con Donald Trump

Incluso circulan versiones sobre la presencia de Caputo anoche en Puerto Iguazú coordinando y custodiando en persona la salida de Bolsonaro y su familia en el vuelo privado que aterrizó esta mañana en Miami. Un vuelo que no podría haber despegado sin el aval y coordinación explícita entre los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, con la colaboración de Ecuador donde el vuelo hizo escala. Una operación internacional planificada.

Reportero: “¿Dónde está Flavio Bolsonaro”



Trump: “No tengo idea, escuché que estaba en Argentina” pic.twitter.com/pAzwAf07yH — El Trumpista (@ElTrumpista) October 28, 2026

La ex titular de Migraciones del peronismo, Florencia Carignano, lo explicó de manera cruda y frontal. "La planificación de la fuga fue una decisión política de Milei. No fue ilegal. No tenía ningún impedimento para entrar", afirmó la ex funcionaria de Alberto Fernández y militante de La Cámpora. Interpol no emitió una orden para que la Argentina la incorpore a su sistema migratorio y le impidiera su ingreso al país. Un detalle que abre otro interrogante perturbador y siembra dudas también sobre el rol del gobierno de Lula da Silva en la fuga de Bolsonaro.

El "error" de Brasil que aprovechó Javier Milei

¿Qué le convenía más a Lula en términos de politica interna? ¿Un Flavio Bolsonaro en territorio brasileño que capitalizara el 48% de los votos obtenidos en la segunda vuelta electoral o un Bolsonaro prófugo en Estados Unidos que deje a la oposición acéfala en su país? Resulta al menos llamativo que el gobierno de Brasil, luego de la orden de prohibición de salir del país emitida por la justicia contra Bolsonaro, haya incurrido en la ingenuidad o el error de no emitir una orden de captura internacional si sospechaba del peligro de fuga y le habían retenido el pasaporte.

El ex embajador del macrismo, Diego Guelar, abonó las sospechas. "Supimos con horas de anticipación que Bolsonaro estaba en Argentina, lo dijo Trump. Todo esto no se puede hacer sin un sistema de consentimiento entre los gobiernos de Estados Unidos, Argentina y Brasil". El grado de reacción del gobierno de Lula tras la fuga será un primer indicio de ese posible consentimiento a la salida de Bolsonaro de Brasil sin una alerta internacional de por medio. Hasta ahora no hubo ningún pronunciamiento formal o queja ante la Cancillería de Pablo Quirno.