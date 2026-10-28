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El Consejo Superior aprobó la distinción por unanimidad en reconocimiento a su compromiso con la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la defensa de la dignidad humana.

La UBA otorgará el Honoris Causa al papa León XIV durante su visita a Argentina. Facebook Vatican News

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió este miércoles otorgar el título de Doctor Honoris Causa al papa León XIV, Robert Francis Prevost, quien visitará por primera vez Argentina. La decisión fue aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la casa de estudios, que destacó su influencia en los principales debates sociales, políticos y culturales de la actualidad.

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La resolución subrayó que, más allá de su condición de jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y máxima autoridad de la Iglesia católica, León XIV se convirtió en un referente de alcance mundial, con una voz relevante en discusiones que atraviesan a las sociedades contemporáneas.

El Consejo Superior aprobó la distinción por unanimidad en reconocimiento a su compromiso con la paz, el diálogo entre culturas y religiones y la defensa de la dignidad humana. Vatican News La UBA le otorgará el Doctor Honoris Causa al papa León XIV Desde el inicio de su pontificado, el Papa abordó cuestiones como la desigualdad y la pobreza, las migraciones, la crisis ambiental, las transformaciones tecnológicas y el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. También se pronunció sobre los conflictos armados, la construcción de la paz, la convivencia democrática y la necesidad de fortalecer el diálogo entre distintas tradiciones culturales y religiosas.

En ese sentido, la UBA consideró que sus preocupaciones trascienden el ámbito estrictamente religioso y adquieren relevancia social, política, cultural y académica. La resolución también destacó su concepción del diálogo como una herramienta para construir consensos y reconocer la dignidad de quienes piensan, creen y viven de manera diferente.

La universidad señaló que la distinción expresa su compromiso con la diversidad de ideas, la libertad de pensamiento y el intercambio entre perspectivas plurales. Además, sostuvo que el reconocimiento no se limita a la trayectoria personal de León XIV, sino que también representa una valoración del diálogo académico, cultural e interreligioso como instrumento para abordar los desafíos actuales.

Finalmente, el Consejo Superior remarcó como méritos del Pontífice su compromiso con la paz internacional, sus contribuciones al entendimiento entre culturas y religiones y su labor en favor de la dignidad humana y la construcción de sociedades más inclusivas. El Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires. Está integrado por el rector, los decanos de las 13 facultades y cinco representantes de cada uno de los claustros: profesores, graduados y estudiantes.

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