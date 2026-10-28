Qué se sabe de Flávio Bolsonaro, MINUTO A MINUTO: el vuelo privado desde Argentina, la escala en Ecuador y su destino

Migraciones confirmó que el senador brasileño ingresó a Puerto Iguazú con su familia y abordó un avión privado rumbo a Guayaquil. Estados Unidos anunció que les otorgará visas, mientras crecen las incógnitas por su situación judicial.

La salida de Flávio Bolsonaro de Brasil quedó confirmada después de varias horas de versiones cruzadas sobre su paradero. El senador brasileño, derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales, ingresó a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas y abordó un avión privado desde Puerto Iguazú con destino a Guayaquil, Ecuador. El destino final del viaje sería Estados Unidos, donde reside su hermano Eduardo Bolsonaro.

El caso generó repercusiones políticas y judiciales en Brasil, además de interrogantes sobre el recorrido de la familia y las condiciones en las que abandonó el país. La Dirección Nacional de Migraciones confirmó el ingreso a la Argentina durante la madrugada de este miércoles, luego de que durante el martes circularan versiones contradictorias sobre el viaje.

La Dirección Nacional de Migraciones informó que Flávio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza ingresaron a la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.50, a través del puente internacional Tancredo Neves, que conecta Foz do Iguaçu, en Brasil, con Puerto Iguazú, en Misiones.

Según el organismo, los cuatro integrantes de la familia presentaron documentación habilitada y no registraron impedimentos legales para ingresar al territorio argentino. Cuarenta minutos después, a las 23.30, abordaron un vuelo privado operado por la compañía Baires Fly S.A. con destino a Guayaquil, de acuerdo con el plan de vuelo presentado ante las autoridades.

La confirmación oficial llegó después de varias horas de especulaciones sobre la presencia del senador en territorio argentino. Hasta entonces, las versiones sobre su salida de Brasil y el recorrido que habría seguido no contaban con una confirmación pública concluyente.

El avión privado que permaneció en Puerto Iguazú

Uno de los elementos centrales de la historia fue un Gulfstream G400, con matrícula argentina LV-JQW, perteneciente a Baires Fly S.A. La aeronave había llegado desde Aeroparque Jorge Newbery durante la noche del lunes y permaneció cerca de 24 horas en el aeropuerto de Puerto Iguazú antes de partir.

De acuerdo con las versiones difundidas por medios argentinos, el vuelo tenía previsto inicialmente continuar hacia Miami, pero la salida se demoró. La presencia del avión alimentó las especulaciones sobre una posible partida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos, aunque todavía no se había confirmado que el senador viajara a bordo.

Finalmente, Migraciones informó que la comitiva había abordado la aeronave y que el destino declarado era Guayaquil. La información oficial confirmó así el primer tramo del viaje, mientras que el destino final estadounidense fue señalado por distintas fuentes periodísticas.

Ecuador, la escala antes de llegar a Estados Unidos

Aunque el plan de vuelo presentado en la Argentina consignaba a Guayaquil como destino, las versiones publicadas durante este miércoles indicaron que la ciudad ecuatoriana funcionaría como una escala para cargar combustible antes de continuar hacia Estados Unidos.

El diputado brasileño Mauricio Marcon, del Partido Liberal, sostuvo que Flávio Bolsonaro pretendía instalarse en territorio estadounidense para denunciar lo que considera una persecución política por parte del gobierno de Lula da Silva y del juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

El presidente estadounidense Donald Trump también fue consultado sobre una eventual llegada del senador brasileño. El mandatario manifestó que estaría dispuesto a recibirlo y reconoció que había escuchado que se encontraba en la Argentina. Sin embargo, sus declaraciones no confirmaron por sí mismas que Bolsonaro ya hubiera llegado a Estados Unidos.

Estados Unidos confirmó que le dará visas a la familia Bolsonaro

Un portavoz del Departamento de Estado estadounidense confirmó que Washington otorgará visas a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá ingresar al país. La decisión abrió una vía concreta para su eventual llegada a Estados Unidos, donde su hermano Eduardo vive desde hace tiempo.

El anuncio se conoció en medio de la incertidumbre sobre el paradero del senador y después de que dirigentes de su entorno reconocieran que no habían logrado comunicarse con él durante varias horas.

La posibilidad de instalarse en Estados Unidos también tiene una dimensión política: Flávio busca mantener su actividad opositora después de la derrota electoral, mientras que su hermano Eduardo ha sostenido públicamente una postura crítica hacia el gobierno brasileño y el accionar de la Justicia.

La ironía de Eduardo Bolsonaro y las versiones sobre la salida

Antes de que se conociera la confirmación oficial de Migraciones, Eduardo Bolsonaro reaccionó con ironía ante las versiones sobre la supuesta salida de su hermano. En una publicación en redes sociales, escribió: “Sí. Y Elon Musk mandó un cohete”, en un comentario que se sumó a la circulación de rumores sobre el recorrido del senador.

La publicación se produjo cuando todavía no estaba confirmado públicamente que Flávio hubiera ingresado a la Argentina ni que hubiera abordado el avión privado. Horas más tarde, el comunicado oficial permitió reconstruir el primer tramo del recorrido.

El episodio volvió a mostrar el peso de las redes sociales en una historia atravesada por versiones contrapuestas, declaraciones políticas y datos que se conocieron de manera progresiva.

El trasfondo judicial: la orden de entregar los pasaportes

La salida de Brasil se produjo en medio de una situación judicial delicada para Flávio Bolsonaro. Según las informaciones publicadas, la Policía Federal brasileña anuló sus pasaportes común y diplomático después de que venciera el plazo fijado para entregarlos, en el marco de una medida atribuida al juez Alexandre de Moraes.

La investigación está vinculada con presuntas maniobras de lavado de dinero relacionadas con plataformas de apuestas y con el abogado Willer Tomaz. El senador también enfrenta otra pesquisa relacionada con el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.

Las causas se encuentran bajo investigación y las sospechas no equivalen a una condena. Flávio Bolsonaro cuestionó las medidas judiciales y sostuvo que buscaban intimidarlo después de su derrota electoral.

Con el ingreso a la Argentina y el vuelo hacia Ecuador confirmados, la principal incógnita pasó a ser cuándo y cómo continuará el viaje hacia Estados Unidos. La autorización anunciada por Washington despeja uno de los obstáculos para su ingreso, aunque no permite establecer por sí sola dónde se encuentra actualmente el senador.