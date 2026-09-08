La agenda del papa León XIV en la Argentina suma actividades en Córdoba: cómo será su visita

El pontífice viajará al país en noviembre. La planificación de su estadía contempla reuniones, misas y un encuentro con Javier Milei.

La visita del papa León XIV a la Argentina comenzó a definir su agenda y sumó nuevas actividades en la provincia de Córdoba , que se incorporaron a las previstas en la Ciudad de Buenos Aires y Luján .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Aunque todavía resta la aprobación definitiva tanto del Sumo Pontífice como de la Secretaría de Estado del Vaticano , la planificación contempla 17 actividades , entre encuentros con autoridades políticas, representantes de diferentes sectores de la sociedad, religiosos, jóvenes y personas privadas de su libertad , además de distintas celebraciones religiosas.

León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre , procedente de Uruguay , y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11. Luego continuará su gira latinoamericana en Lima, Perú .

Una de las primeras actividades del Papa será una visita al monumento al general José de San Martín , ubicado en el barrio porteño de Retiro , donde colocará una ofrenda floral.

Durante esa misma jornada, León XIV tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei y mantener encuentros con integrantes de los poderes Legislativo y Judicial .

El Papa estará en Córdoba durante su estadía. Vatican News

El cronograma incluye además una reunión con el Cuerpo Diplomático en el Palacio San Martín. La primera jornada del Pontífice en la Argentina finalizará posteriormente en la Nunciatura Apostólica.

Misa y reuniones de León XIV

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, una institución dedicada a recibir y asistir a personas con discapacidad y pertenecientes a sectores vulnerables.

Luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio de Palermo. Durante la tarde, el Papa mantendrá un encuentro con representantes del Mundo del Trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA).

La agenda de ese día también prevé su participación en un Encuentro Ecuménico interreligioso en el Palacio San Martín y una actividad con obispos argentinos en la Catedral Metropolitana.

León XIV viajará a Córdoba

Una de las principales novedades de la planificación apareció para el martes 10 de noviembre, cuando el Sumo Pontífice viajará a la provincia de Córdoba.

Allí podría celebrar una misa en las inmediaciones de la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”. Posteriormente, visitará la Catedral de Córdoba y mantendrá un encuentro con religiosos.

Tras completar las actividades previstas en la provincia, León XIV regresará esa misma noche a Buenos Aires.

Una vez en la Capital Federal, participará de una vigilia junto a jóvenes en el Monumento a los Españoles, uno de los lugares que tendrá mayor protagonismo durante su estadía.

Luján y una visita al Penal de Devoto antes de partir a Perú

El miércoles 11 de noviembre, último día de su visita a la Argentina, el Papa concurrirá al Penal de Devoto, donde mantendrá un encuentro con personas privadas de su libertad.

Después viajará hacia Luján, donde celebrará una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros religiosos del país.

La agenda contempla además una reunión con voluntarios en la Villa Marista, antes de concluir formalmente su estadía en territorio argentino. Horas más tarde, León XIV partirá rumbo a Lima, donde continuará con la siguiente etapa de su gira latinoamericana.

El itinerario todavía deberá recibir la aprobación definitiva del Papa y de la Secretaría de Estado del Vaticano, pero la incorporación de Córdoba terminó de delinear una visita que, de mantenerse el cronograma previsto, combinará actividades religiosas con encuentros políticos, sociales e institucionales durante cuatro días en la Argentina.