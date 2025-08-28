Real blue: a cuánto opera este jueves 28 de agosto

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

Precio del real y del real blue.

El real blue opera a $2345,75 para la compra y a $247,75 para la venta, este jueves 28 de agosto.

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

En tanto, el real oficial se negocia a $250 para la compra y a $260 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, presenta un valor de $338 .

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 28 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, cede $9,50 a $1.340.

A cuánto se vende el dólar blue hoy, jueves 28 de agosto

El dólar blue se vende a $1.350 y la brecha con el oficial es de 0,8%.

Valor del MEP hoy, jueves 28 de agosto

El dólar MEP cotiza a $1.344,77 y la brecha con el oficial es del 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 28 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.346,91 y la brecha se ubica en el 0,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.761,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.354,12, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$112.582, según Binance.