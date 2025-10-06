Los arándanos son considerados de las frutas más saludables del mundo según los especialistas gracias a la gran cantidad de propiedades beneficiosas que ofrecen al organismo. Entre estos destacan su baja cantidad de calorías y su poder antioxidante que ayuda a mantener la buena salud.
Por qué los nutricionistas consideran al arándano como una de las frutas más saludables del mundo
Es considerado como uno de los alimentos más poderosos cuando se trata de componentes antioxidantes.
Estas frutas pueden consumirse en su estado natural como postre o snack, o se pueden incorporar en distintas preparaciones. Por ejemplo, te traemos una receta de un delicioso budín de arándanos para que compartas con tus amigos y familiares en tu próxima merienda.
Beneficios de los arándanos
Alto poder antioxidante: Esta fruta es considerada como uno de los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes en el mercado. Estos componentes protegen al organismo de los radicales libres, lo que previene el daño celular, desacelera el envejecimiento y previene algunos tipos de cáncer.
Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares: Distintos estudios demostraron que el consumo frecuente de arándanos puede contribuir a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de la sangre, lo que ayuda a reducir la presión arterial. Esto es especialmente beneficioso ya que ayuda a prevenir afecciones y accidentes coronarios.
Fortalecimiento de la memoria: Una investigación reveló que consumir una taza de arándanos por día contribuye a mantener la función cerebral en los adultos mayores y mejora su memoria. Esto se debe a que reduce el estrés oxidativo, que contribuye al envejecimiento del cerebro.
Receta de budín de arándanos
Ingredientes
- 150 g de manteca pomada
- 220 g de azúcar
- 2 huevos
- 140 g de yogur griego o clásico de vainilla
- Ralladura de limón
- Extracto de vainilla
- 225 g de harina leudante
- 150 g de arándanos frescos
Preparación
Batir la manteca pomada con el azúcar hasta que se disuelva.
Agregar los huevos uno a uno y a temperatura ambiente, y mezclar luego de cada adición.
Añadir el yogur griego, la ralladura de limón y el extracto de vainilla.
Tamizar la harina e incorporar con una espátula de goma. Luego, agregar los arándanos.
Verter la preparación en un molde forrado con papel manteca. Cocinar en horno precalentado a 180°C por 30 minutos aproximadamente, hasta que al introducir un palillo y el mismo salga limpio.
Retirar y esperar a que el budín esté tibio para servir.
