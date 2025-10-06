Por qué los nutricionistas consideran al arándano como una de las frutas más saludables del mundo

Alto poder antioxidante: Esta fruta es considerada como uno de los alimentos con mayor cantidad de antioxidantes en el mercado. Estos componentes protegen al organismo de los radicales libres, lo que previene el daño celular, desacelera el envejecimiento y previene algunos tipos de cáncer.

Menor riesgo de enfermedades cardiovasculares: Distintos estudios demostraron que el consumo frecuente de arándanos puede contribuir a dilatar los vasos sanguíneos y mejorar el flujo de la sangre, lo que ayuda a reducir la presión arterial. Esto es especialmente beneficioso ya que ayuda a prevenir afecciones y accidentes coronarios.