Airbag jugó de local por tercera vez en River y reafirmó su poder en el rock nacional ante una multitud

Los hermanos Sardelli volvieron a hacer historia con un Monumental sold out y dejaron la incógnita de una nueva cita este año. Con Ricardo Mollo como invitado y más de 3 horas de concierto, Airbag brindó un show arrollador.

Airbag realizó un explosivo show bajo la lluvia y dejó la incógnita por un nuevo encuentro antes de fin de año.

Una banda compuesta por un trío de hermanos , un tercer round sold out en el estadio Monumental , 3 horas y 30 minutos de concierto, y un setlist de más de 30 canciones . El tres fue el factor común de una explosiva noche de Airbag a puro rock nacional, hits, fuegos artificiales y un público frenético.

Los hermanos Sardelli , Guido, Patricio y Gastón, presentaron nuevamente “ El Club de la Pelea - I ”, su octavo álbum de estudio, bajo la producción de DF Entertainment . Con dos River al hombro el pasado 31 de mayo y 1 de junio, el trío de rock volvió a deslumbrar con un repertorio con toda la potencia.

El trío de rock de los hermanos Sardelli se encuentra en uno de los momentos más altos de su carrera.

Con una noche lluviosa que agregó ese toque de mística al concierto, “Jinetes” abrió la noche para continuar con “Anarquía” y “Perdido”. El público fue una marea de gente saltando y agitando cada tema. El escenario se compuso de dos imponentes pantallas, el nombre de la banda en la cima, y el lanzamiento de fuegos artificiales en momentos claves.

“Pensamientos” y “ Nunca Lo Olvides ” fueron las primeras baladas rockeras para aportar esa emoción característica de la banda. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la invitación al escenario del legendario músico argentino Ricardo Mollo , para interpretar “Fugitivo” y el clásico de Pescado Rabioso, “ Me Gusta Ese Tajo ”.

El pase entre canciones se producía en silencio y con expectativa del próximo tema. “Cae El Sol”, uno de los himnos más destacados de Airbag, encendió el flash de los celulares de todos los presentes para generar una atmósfera emotiva y cómplice con los Sardelli. Pato se lució en individual con un solo de guitarra que incluyó “Yesterday” de los Beatles y el emocionante Himno Nacional Argentino.

“Va A Ser Difícil” y “Cicatrices” le dieron el pie a “Por Mil Noches”, una de las canciones más icónicas y esperadas de la noche. Como insignia y ritual de todos los conciertos, llegó el momento protagonista de las mujeres con “Colombiana”, donde realizan el famoso toples.

Con el reloj marcando ya más de tres horas de concierto, “Diamante”, “Kalash” y “Solo Aquí”, fueron la tríada para un cierre bien arriba y festivo, que coronó una noche porteña con guitarras demoledoras y la potencia de la voz dominada por Pato y Guido. Los hermanos Sardelli se despidieron pero dejaron una gran incógnita y misterio: ¿Habrá otra cita en Buenos Aires antes de que termine el año?

Airbag en Argentina

Tour: “El Club de la Pelea - I"

Ubicación: estadio Monumental, CABA

Duración: 3 horas y 30 minutos

Setlist: