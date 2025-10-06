Una banda compuesta por un trío de hermanos, un tercer round sold out en el estadio Monumental, 3 horas y 30 minutos de concierto, y un setlist de más de 30 canciones. El tres fue el factor común de una explosiva noche de Airbag a puro rock nacional, hits, fuegos artificiales y un público frenético.
Airbag jugó de local por tercera vez en River y reafirmó su poder en el rock nacional ante una multitud
Los hermanos Sardelli volvieron a hacer historia con un Monumental sold out y dejaron la incógnita de una nueva cita este año. Con Ricardo Mollo como invitado y más de 3 horas de concierto, Airbag brindó un show arrollador.
-
Living Colour vuelve a la Argentina para celebrar sus 40 años con la música
-
Taylor Swift lanza el video de "The Fate of Ophelia", el primero de su nuevo disco "The Life of a Showgirl"
Los hermanos Sardelli, Guido, Patricio y Gastón, presentaron nuevamente “El Club de la Pelea - I”, su octavo álbum de estudio, bajo la producción de DF Entertainment. Con dos River al hombro el pasado 31 de mayo y 1 de junio, el trío de rock volvió a deslumbrar con un repertorio con toda la potencia.
Airbag rockeó bajo la lluvia ante más de 75 mil personas
Con una noche lluviosa que agregó ese toque de mística al concierto, “Jinetes” abrió la noche para continuar con “Anarquía” y “Perdido”. El público fue una marea de gente saltando y agitando cada tema. El escenario se compuso de dos imponentes pantallas, el nombre de la banda en la cima, y el lanzamiento de fuegos artificiales en momentos claves.
“Pensamientos” y “Nunca Lo Olvides” fueron las primeras baladas rockeras para aportar esa emoción característica de la banda. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la invitación al escenario del legendario músico argentino Ricardo Mollo, para interpretar “Fugitivo” y el clásico de Pescado Rabioso, “Me Gusta Ese Tajo”.
El pase entre canciones se producía en silencio y con expectativa del próximo tema. “Cae El Sol”, uno de los himnos más destacados de Airbag, encendió el flash de los celulares de todos los presentes para generar una atmósfera emotiva y cómplice con los Sardelli. Pato se lució en individual con un solo de guitarra que incluyó “Yesterday” de los Beatles y el emocionante Himno Nacional Argentino.
“Va A Ser Difícil” y “Cicatrices” le dieron el pie a “Por Mil Noches”, una de las canciones más icónicas y esperadas de la noche. Como insignia y ritual de todos los conciertos, llegó el momento protagonista de las mujeres con “Colombiana”, donde realizan el famoso toples.
Con el reloj marcando ya más de tres horas de concierto, “Diamante”, “Kalash” y “Solo Aquí”, fueron la tríada para un cierre bien arriba y festivo, que coronó una noche porteña con guitarras demoledoras y la potencia de la voz dominada por Pato y Guido. Los hermanos Sardelli se despidieron pero dejaron una gran incógnita y misterio: ¿Habrá otra cita en Buenos Aires antes de que termine el año?
Airbag en Argentina
Tour: “El Club de la Pelea - I"
Ubicación: estadio Monumental, CABA
Duración: 3 horas y 30 minutos
Setlist:
- JINETES
- ANARQUIA
- PERDIDO
- VIVAMOS
- NOCHES DE INSOMNIO
- NO CONFIES
- PENSAMIENTOS
- RELAMPAGOS
- EXTRANAS INTENSIONES
- CORAZON LUNATICO
- NUNCA LO OLVIDES
- PO ESO NADIE RECORDARA
- HURACAN
- DIEZ DIAS
- VERTE CERCA
- HOMBRE PUERCO
- FUGITIVO RICARDO
- FRANKENSTEIN
- IRME LEJOS
- CAE EL SOL
- CUCHILLOS
- VA A SER DIFICIL
- GANAS DE VERTE
- OTONO
- SI TE VAS
- BAJOS INSTINTOS
- TESTIGOS DE LA DESTRUCCION
- CICATRICES
- APOCALIPSIS
- POR MIL NOCHES
- SOLO
- COLOMBIANA
- LA MODA DEL MONTÓN
- DIAMANTE
- KALASH
- SOLO AQUI
Dejá tu comentario