BYD acelera y Tesla pierde terreno: los autos eléctricos ya representan uno de cada cuatro vehículos vendidos







En el mercado británico, por ejemplo, se alcanzó un nuevo récord en octubre, con un 25% de participación. Mientras la marca de Elon Musk retrocede en ventas, la firma asiática lidera el crecimiento gracias a incentivos estatales y una oferta más amplia.

Tesla cayó en ventas Reuters

Las ventas de autos eléctricos marcaron un nuevo récord en el Reino Unido durante octubre, cuando uno de cada cuatro vehículos nuevos vendidos fue completamente eléctrico. De acuerdo con los últimos datos del sector, se registraron 36.800 unidades de cero emisiones, lo que representa el 25,4% del mercado y un incremento interanual del 23%. En contraste, las matriculaciones totales apenas crecieron un 0,5%, hasta las 144.948 unidades.

En los primeros diez meses del año, las ventas acumuladas de eléctricos alcanzaron las 386.000 unidades, 87.000 más que en el mismo período de 2024. Este repunte fue impulsado, en parte, por la extensión de los incentivos del gobierno británico, que ofrecen hasta 3.750 libras de subsidio para la compra de vehículos de cero emisiones con precios inferiores a 37.000 libras.

BYD acelera mientras Tesla pierde terreno: los autos eléctricos ya representan uno de cada cuatro autos vendidos Sin embargo, el desempeño no fue uniforme entre las marcas. Tesla, que continúa liderando el mercado, registró una caída del 3,6% en sus ventas, con 37.500 unidades comercializadas. En cambio, Volkswagen logró un crecimiento del 67%, Ford triplicó sus entregas y BYD, la automotriz china que avanza con fuerza en Europa, incrementó sus ventas un 250% hasta las 21.000 unidades.

byd-barco(1) BYD, la automotriz china que avanza con fuerza en Europa, incrementó sus ventas un 250% hasta las 21.000 unidades. Los eléctricos puros (36.800), híbridos enchufables (17.600) e híbridos convencionales (19.200) superaron por primera vez las ventas de autos exclusivamente a gasolina, que descendieron un 11% en el mes hasta las 64.300 unidades.

Según la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), los eléctricos podrían cerrar el año con una participación del 23,2%, apenas por debajo del 28% que exige el mandato gubernamental de vehículos de cero emisiones (ZEV). No obstante, los analistas señalan que la industria “avanza más rápido de lo previsto” hacia los objetivos de 2025, impulsada por una oferta cada vez más amplia y competitiva.