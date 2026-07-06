Casi un millón de personas perdieron u$s3.800 millones tras comprar la memecoin de Donald Trump + Agregar ámbito en









Un análisis de la firma Nansen reveló que dos de cada tres compradores del token $TRUMP perdieron dinero, con un derrumbe de casi el 98% desde su pico.

Dos de cada tres compradores del token $TRUMP, sufrieron pérdidas significativas, con una caída del 98% desde su pico. Foto: White House

Un reciente análisis de la firma de análisis de criptomonedas Nansen reveló que casi un millón de personas perdieron un total de u$s3.800 millones después de comprar la memecoin de Donald Trump, el $TRUMP. Hasta finales de junio, 988.905 cuentas habían perdido dinero con esta criptomoneda, aproximadamente dos de cada tres compradores.

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La magnitud de las pérdidas se dio a conocer a través de las transacciones que son públicamente visibles en la cadena de bloques, el registro descentralizado donde queda asentado cada movimiento del token. Esa trazabilidad permitió a la firma reconstruir cuántas cuentas compraron el activo y a qué precio, y determinar así el saldo negativo que acumula la gran mayoría de los inversores.

Según un informe del New York Times, el valor del $TRUMP se había desplomado a u$s1,69 el domingo, una caída de casi el 98% desde su pico histórico de u$s75,35. Es decir, quienes ingresaron en los momentos de mayor euforia vieron evaporarse prácticamente la totalidad de su inversión.

$TRUMP: de su lanzamiento a su derrumbe La memecoin fue anunciada por Trump tres días antes de su toma de posesión en 2025 y su lanzamiento generó una fiebre inmediata de compras que disparó su cotización. El fenómeno, sin embargo, no era la primera incursión del republicano en el sector: anteriormente había cofundado una startup de criptomonedas, World Liberty Financial, junto a sus hijos, cuyo token $WLFI también experimentó una disminución significativa en su valor.

Mientras la enorme mayoría de los compradores perdió dinero, el negocio resultó altamente rentable para el mandatario. En una reciente divulgación financiera, el presidente reveló que obtuvo u$s636 millones de la memecoin $TRUMP, lo que representa casi la mitad de los u$s1.400 millones que ganó en el sector cripto el año pasado.

El derrumbe del token se produce, además, en un contexto de marcada desregulación del mercado. Bajo la administración de Trump, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) declaró que no regulará las memecoins como valores y desestimó varias demandas contra empresas de criptomonedas, lo que redujo los controles sobre este tipo de activos de alta volatilidad. Lejos de mostrar preocupación por las pérdidas de los inversores minoristas, la Casa Blanca defendió el rumbo adoptado. "El presidente Trump se enorgullece de haber convertido a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas", declaró un portavoz al NYT.