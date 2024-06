Recorte de tasas en EEUU: la Fed aún no está segura y la espera podría ser larga

A finales del año pasado, tras una importante caída de la inflación, algunos analistas predecían que habría hasta seis o siete recortes de tasas para fines de 2024. Aunque la mayoría de ellos aún espera alguna baja en el próximo trimestre, lo cierto es que el panorama es incierto. Tal es así, que algunos analistas opinan incluso que es probable que este año no haya novedades en ese sentido.

Y es que la inflación en EEUU se sostiene en torno al 3,4%, mientras que el mercado laboral permanece robusto, como lo demuestra el último dato de empleo que se conoció el pasado viernes y que fue más alto de lo esperado. No obstante, la tasa de desempleo aumentó ligeramente y alcanzó el 4% por primera vez en 18 meses, pero ese nivel aún se considera de pleno empleo.

Es por eso que los datos fuertes de empleo no fueron una buena noticia para los inversores, que esperan que los próximos recortes de tasas impulsen a la plaza neoyorquina. Así que cualquier comentario 'dovish' de Powell será muy bien recibido, mientras que una postura 'hawkish' podría provocar estrés en el mercado.

No obstante, aun con tasas de interés en niveles altísimos, el S&P 500 ha subido más de 12% en lo que va del año. Y, en ese sentido, Pedro Moreyra, director en Guardian Capital, comenta en diálogo con Ámbito que una economía estadounidense con tasas altas y por más tiempo, el llamado "higher for longer", no tiene por qué ser un escenario destructivo, ya que se puede seguir aprovechando el buen rendimiento de los treasuries y T-Bills considerados "libre de riesgo".

En la reunión, que termina esta tarde, se espera que Powell dé indicios sobre posibles recortes en el futuro, "siguiendo los pasos de Canadá y del Banco Central Europeo (BCE), que ya han comenzado a implementar los suyos", sostiene Moreyra. "Esto último es importante, debido a que el BCE no realizaba un recorte de tasas desde septiembre de 2019".

¿Recortará la Fed las tasas este año?

Este miércoles también se conocen nuevos datos de inflación en Estados Unidos y es probable que la Fed anuncie en la jornada que mantendrá las tasas de interés sin cambios. En ese contexto, la herramienta FedWatch sugiere que las probabilidades de un recorte para septiembre cayeron a casi el 49%, al menos 25 puntos desde el 59,5% de la semana pasada.

Moreyra analiza que la decisión de la Fed sería mantener la tasa de interés en 5,5% y junto a los pronósticos actualizados sobre la inflación, la actividad económica y la política monetaria, los mercados podrán obtener pistas sobre cuándo llegará el tan anhelado recorte, pues mientras tanto, se prevé que la inflación permanezca estable, pero aún lejos del objetivo de 2%.

En realidad, el consenso del mercado sugiere que la reunión de la Fed de septiembre es la primera oportunidad realista para un recorte, pero hay un problema: eso es seis semanas antes de las elecciones generales, lo que hace pensar que la Fed está tratando de estimular la economía antes de que los estadounidenses acudan a las urnas, beneficiando así al presidente en funciones, Joe Biden.

Sebastián Azumendi, Internacional Sales Trading de Adcap, opina que "el mercado da cero posibilidades de modificaciones en la tasa tanto para la reunión del miércoles como también para la próxima del 31 de julio" y coincide en que el primer recorte llegaría recién en septiembre.

Para Azumendi, el mercado va a estar más expectante al dato de inflación correspondiente de mayo, pues se espera que sea de 0,1% mes contra mes. "Un dato en línea o más bajo que el esperado puede ser una buena señal para las perspectivas futuras de cambios en tasa de la Fed" y agrega que: "el buen número de inflación puede implicar tasas americanas para abajo, beneficiando directamente a mercados emergentes". Aunque anticipa que Argentina va a estar más pendiente de lo que pase en el Congreso que en los datos americanos este miércoles.

Elecciones, tasas de interés y el riesgo de plan económico de Trump

Pablo Reppeto, jefe de Research en Aurum Valores, plantea varias dudas sobre que la Fed "pueda bajar las tasas mientras los datos de inflación y del mercado laboral no cambien significativamente". Y es que, como bien explica, la desinflación no ha avanzado y el mercado laboral sigue sólido. Así, los riesgos de una baja de tasas fallida son altos para Powell, "considerando su evaluación errónea sobre la inflación transitoria de 2021/2022".

Reppeto además recuerda que varias voces están advirtiendo sobre "los riesgos inflacionarios de la agenda económica de (Donald) Trump, quien tiene grandes posibilidades de ser de nuevo presidente". A lo que se refiere el estratega es a que Larry Summers planteó que las políticas del líder republicano, "como el aumento de aranceles a las importaciones y las restricciones a la inmigración", podrían aumentar la inflación y afectar la fuerza laboral en sectores como la construcción, generando presiones salariales.

"Summers también advierte que Trump podría intentar reducir la independencia de la Reserva Federal, lo cual podría impactar las decisiones del organismo a corto plazo, especialmente, si bajan las tasas prematuramente y luego deben subirlas debido a las políticas de Trump, facilitando un conflicto con la Fed", advierte Reppeto.

En tanto, Moreyra agrega al análisis que la visión de Trump de siempre priorizar los productos americanos, y de esta manera ser más proteccionista, deriva en un esquema que puede ser considerado inflacionario, en sintonía con Reppeto. A ello se suma el deseo del candidato republicano y el cual ha expresado en varias ocasiones "de bajar la tasas de la Fed, lo cual iría en contra de la política monetaria contractiva de Powell" para lograr resolver el "inflation problem" originado por la pandemia del COVID-19.