Bitcoin no logra sostener el rebote y retrocede hasta los u$s62.000

La criptomoneda más importante del mercado no logra recuperarse de las fuertes correcciones de la semana pasada. La mirada estará puesta en los datos de inflación de EEUU y la reunión de la Fed la próxima semana.

A pesar de un leve intento de repunte, Bitcoin se mantiene por debajo de los u$s63.000, a la espera de datos clave de inflación y la Fed.

El mercado cripto vuelve a experimentar bajas generalizadas este martes. En este contexto, Bitcoin (BTC) retrocede ligeramente en las últimas horas y se aleja de los u$s63.000 . En cambio, Ethereum (ETH) cae 1,2% y vuelve a perder el soporte de los u$S1.700. Una situación similar ocurre entre las altcoins, con bajas generalizadas en Binance Coin (BNB), Cardano, Solana, Dogecoin, XRP y Tron en torno al 1%.

"En el escenario actual, la zona de los u$s64.000 se convierte en la primera gran prueba para el BTC . Una ruptura consistente de este nivel podría aliviar parte de la presión bajista y mejorar el sentimiento del mercado", explicó la Country Manager de Bitget en Argentina, Carolina Gama .

Por otro lado, reconoció que "mientras el activo permanezca por debajo de esta región y lejos de las principales medias móviles, el mercado debería continuar operando con cautela y alta volatilidad ".

Los inversores institucionales prolongaron sus ventas de ETF de Bitcoin esta semana , aunque a un ritmo más lento: se retiraron u$s91,4 millones de los ETF al contado el lunes, una salida de capital considerablemente menor que los u$s325,7 millones del viernes.

De esta maneras, los ETF de Bitcoin acumulan ya tres semanas consecutivas de salidas de capital, y perdieron u$s1.700 millones la semana pasada, su peor registro desde febrero de 2025.

La mirada en el IPC de EEUU

La atención del mercado cripto estará en Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EEUU correspondiente a mayo que se publicará mañana por la mañana y del Índice de Precios al Productor (IPP) del jueves.

"Estos indicadores son importantes para medir la inflación en Estados Unidos y pueden impactar directamente las expectativas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal, influyendo en el apetito por riesgo y, en consecuencia, en el comportamiento de Bitcoin y otros activos digitales", agregó Gama.