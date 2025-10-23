Criptomonedas: Bitcoin coquetea con los u$s110.000 y las altcoins suben hasta 5%

Las alternativas avanzan de la mano de BNB y recortan pérdidas semanales de hasta el 4%.

Las principales criptomonedas suben este jueves y Bitcoin (BTC) coquetea con los u$s110.000 tras escalar 1,7% a u$s109.943. Las alternativas trepan hasta 4,9% de la mano de BNB (BNB) .

Las altocoins recortan pérdidas acumuladas de hasta el 3,6% en lo que va de la semana. Ethereum (ETH) sube 1,8% a u$s3.917,67; Ripple (XRP) avanza 0,5% a u$s2,41; Solana (SOL) lo hace un 4,1% a u$s191,85.

Por otro lado, la sociedad de inversión multinacional BlackRock lanzó un nuevo ETF de BTC en la Bolsa de Londres ( LSE , por sus siglas en inglés). El instrumento funciona como el equivalente británico al ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) , según informó el medio CriptoNoticias.

El fondo cotiza en la LSE con el símbolo IB1T y fue específicamente para adaptarse a la regulación del Reino Unido , lo que permite la posibilidad de operar con exposición a la principal criptomoneda por parte de inversores minoristas e institucionales del país.

El nuevo anuncio se da en contexto de cambios por parte de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés), los cuales permiten comercializar ciertos fondos respaldados por activos digitales a minoristas.

Por otro lado, el inversor y autor Robert Kiyosaki llamó a sus seguidores a "no llegar tarde" a la compra de BTC y no subestimar su como activo escaso. El escritor del bestseller "Padre rico, padre pobre" fue más allá y remarcó que "la compra se acelerará", dado que "el FOMO —Fear of Missing Out— es real".