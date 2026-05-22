Plazo fijo complicado: ¿con cuánto dinero invertido genero $30.000 en 30 días?

Las tasas de plazo fijo volvieron a bajar y redujeron las ganancias posibles con esta herramienta. Conocé los detalles.

Las últimas bajas en las tasas de interés volvieron a golpear el rendimiento del plazo fijo . Con una Tasa Nominal Anual (TNA) mucho más baja que la registrada meses atrás, los ahorristas necesitan hoy un gran capital para obtener ganancias mensuales relevantes.

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Actualmente, las tasas que ofrecen la mayoría de bancos ronda entre el 15% y 19,5%, de los números más bajos en lo que va del año . Esto impacta directamente sobre la rentabilidad final obtenida por el inversor.

Con las tasas vigentes del Banco Nación, el cálculo actual muestra que se necesita un capital cercano a los $2,4 millones para obtener alrededor de $30.000 mensuales mediante un plazo fijo tradicional.

en el caso de constituciones realizadas en sucursal , la TNA es del 15,50%. Eso provoca que una inversión de $2.400.000 genere una ganancia de $30.575 luego de 30 días. El monto total acreditado al vencimiento sería de aproximadamente $2.430.575

, la TNA es del 15,50%. Eso provoca que una inversión de $2.400.000 genere una ganancia de luego de 30 días. El monto total acreditado al vencimiento sería de aproximadamente $2.430.575 por home banking, el Banco Nación mantiene una TNA del 17,50%. Bajo esa modalidad, el mismo capital produce una ganancia de $34.520 al finalizar el plazo mínimo obligatorio. El total acumulado alcanzaría unos $2.434.520

La diferencia entre ambas alternativas supera los $3.900 en un mes. Aunque pueda parecer una brecha menor, en inversiones más grandes o renovaciones sucesivas, el impacto se vuelve mucho más importante para el rendimiento final.

Muchos bancos continúan ofreciendo mejores tasas para operaciones digitales, porque les permiten reducir costos operativos y aumentar el uso de canales online. Por eso, se recomienda comparar siempre la TNA de distintas entidades antes de constituir el depósito.

El rendimiento también depende del plazo elegido. Aunque la mayoría de los ahorristas utiliza el plazo fijo a 30 días por liquidez y simplicidad, existen colocaciones más largas que ofrecen tasas ligeramente superiores.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito

La situación actual del plazo fijo

El escenario del plazo fijo cambió considerablemente durante los últimos meses. Tras la desaceleración inflacionaria y los cambios en la política monetaria, la mayoría de las entidades bancarias redujo de manera importante las tasas ofrecidas para depósitos tradicionales.

La baja de tasas redujo significativamente las ganancias mensuales de quienes utilizan el plazo fijo como herramienta de ahorro o cobertura frente a la inflación. Eso provocó además que muchos inversores comenzaran a buscar alternativas con mayor rentabilidad, como billeteras virtuales, fondos comunes de inversión o instrumentos ajustados por inflación.

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Pese a eso, el plazo fijo continúa siendo una de las opciones más elegidas por pequeños ahorristas. La principal razón sigue siendo la previsibilidad: el inversor conoce desde el primer día cuánto dinero va a recibir al vencimiento.

Otra ventaja importante es la simplicidad operativa. Actualmente, cualquier persona puede constituir un plazo fijo desde home banking en pocos minutos y sin necesidad de asistir a una sucursal bancaria.

Por otro lado, la rentabilidad real sigue siendo uno de los puntos más discutidos. Con tasas mucho más bajas que meses atrás, varios especialistas consideran que el rendimiento actual perdió atractivo frente a otros instrumentos financieros.

En este escenario, comparar rendimientos antes de constituir un plazo fijo se volvió fundamental. Incluso diferencias aparentemente chicas en las tasas pueden representar miles de pesos más, o menos, al vencimiento del plazo.