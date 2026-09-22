Elon Musk: "El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente"

La frase surgió durante los primeros años de SpaceX y quedó asociada a una forma de desarrollar proyectos: prueba y error.

Una declaración de 2005 resume la lógica con la que el empresario defendió la experimentación, la velocidad y el aprendizaje dentro de sus compañías.

“ El fracaso es una opción. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente ”. La frase de Elon Musk tiene casi dos décadas, pero todavía resume una de las ideas asociadas a la cultura de trabajo que el empresario impulsó en SpaceX .

Musk la pronunció durante los primeros años de la firma aeroespacial, cuando todavía intentaba demostrar que una empresa privada podía desarrollar y lanzar sus propios cohetes.

La declaración apareció originalmente en una entrevista con Fast Company en 2005. Años después, Musk volvió sobre el mismo concepto y explicó que una organización que castiga cualquier intento que no termine bien termina tomando decisiones demasiado conservadoras.

En 2020, durante un encuentro de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, sostuvo que probar cosas nuevas requiere aceptar cierto nivel de fallas y que las consecuencias deben ser menores cuando alguien intenta innovar y no obtiene el resultado esperado.

En SpaceX, el planteo está relacionado con una metodología de pruebas en la que los prototipos se llevan al límite, se estudia el resultado y se modifica el diseño para la siguiente versión.

Tesla

"El fracaso es una opción": el mantra que transformó la cultura de SpaceX y Tesla

Los primeros años de SpaceX son el ejemplo más claro. El desarrollo del Falcon 1 estuvo marcado por varios intentos fallidos antes de conseguir alcanzar la órbita. El primer lanzamiento, en 2006, terminó con la pérdida del cohete.

El segundo también falló y el tercero, en agosto de 2008, volvió a quedar fuera de los objetivos previstos. Siete semanas después, el cuarto lanzamiento consiguió poner el Falcon 1 en órbita.

Musk reconoció entonces que los primeros vuelos habían permitido acumular información. Después del tercer intento fallido explicó que, aunque el objetivo de llegar a órbita todavía no se había cumplido, el proceso no podía considerarse simplemente como una sucesión de resultados binarios entre éxito y fracaso. El cuarto lanzamiento terminó convirtiéndose en un punto de inflexión para la compañía.

Esa lógica siguió con Starship. SpaceX usa vuelos de prueba para obtener datos sobre el comportamiento real de vehículos extremadamente complejos y modificar las unidades posteriores. La empresa define el proceso como un desarrollo iterativo: probar hardware en condiciones reales, identificar problemas y aplicar cambios.

En algunas pruebas hubo pérdidas completas de vehículos, pero las investigaciones posteriores derivaron en modificaciones puntuales. Después de distintos incidentes de Starship, SpaceX rediseñó componentes, incorporó nuevas inspecciones, modificó sistemas de presurización y sumó pruebas adicionales antes de volver a utilizar determinadas piezas.

En Tesla, esa misma filosofía aparece vinculada a la fabricación. Musk sostuvo durante años que diseñar un producto era solo una parte del problema y que construir el sistema capaz de producirlo a gran escala podía ser mucho más difícil.

La empresa atravesó problemas de producción y suministro durante el lanzamiento del Model 3, y terminó modificando procesos y aumentando la fabricación interna de ciertos componentes.

Innovar en la frontera: la diferencia entre el fallo experimental y la negligencia

Aceptar que una prueba puede salir mal no significa eliminar los controles. Esa diferencia es obligatoria cuando se trabaja con cohetes, vehículos o sistemas que pueden generar riesgos para otras personas. La propia SpaceX sostiene que sus pruebas se desarrollan en zonas de seguridad y bajo procedimientos destinados a limitar las consecuencias de un incidente.

En el caso de Starship, las investigaciones posteriores a los vuelos incluyen la participación de organismos como la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), la NASA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte.

Musk también explicó esta distinción en 2020. Según sus palabras, si una empresa busca innovación debe permitir que sus empleados prueben alternativas y fallen, pero también establecer consecuencias proporcionales.

Su argumento era que castigar de la misma forma un intento razonable que una conducta negligente puede generar un incentivo para no probar nada nuevo. En ingeniería, una prueba controlada tiene un objetivo.

Si un prototipo falla, los datos que se obtienen pueden ser utilizados para modificar el siguiente diseño. No es lo mismo que una decisión o prueba que se hace sin controles, protocolos o fines.

Cómo aplicar la mentalidad de Musk en tu equipo o empresa

Esta idea no busca celebrar los errores, sino reducir el costo de experimentar cuando el riesgo puede controlarse. También implica medir qué pasó después de cada prueba. En SpaceX, los incidentes de Starship dieron lugar a investigaciones técnicas y cambios importantes sobre los vehículos siguientes. Ese paso es el que convierte una falla en información que se aprovecha.

El planteo también modifica la relación entre los equipos y sus responsables. Si cada intento que no funciona termina en una sanción, los empleados tienen incentivos para repetir soluciones conocidas. Si existe margen para experimentar, pueden aparecer alternativas que de otra manera nunca se probarían.