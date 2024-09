Reservas netas: BCRA admite que faltan u$s1.500 millones para cumplir la meta de septiembre con el FMI

Es decir, cuando solo faltaban 30 días para el cierre del tercer trimestre se ubicaban u$s1.500 millones por debajo de ese objetivo . El dato no se aleja demasiado de las estimaciones que consignó Ámbito este fin de semana: tanto LCG como el Banco Provincia calcularon que a tres semanas del cierre trimestral al BCRA le faltan alrededor de u$s2.000 millones para cumplir la meta de reservas netas. “Luce difícil de cumplir” , señalaron desde la consultora que fundó Martín Lousteau.

¿Qué dijo el BCRA sobre las reservas?

Como contó Ámbito, durante su exposición en el IAEF, Werning se refirió al tema. Reconoció que, si bien en un primer momento se excedieron esos objetivos, luego las reservas empezaron a caer y eso comenzó a preocupar al mercado. De hecho, en lo que va del trimestre, las RIN bajaron alrededor de u$s4.500 millones. "Fuimos estabilizando la economía sin generar recurrentes saltos cambiarios, mientras que, en el programa anterior, todos los meses modificaba el ritmo de aceleración del dólar, pero no mantuvieron en un nivel positivo el tipo de cambio real", afirmó.

"Ahora el mercado está nervioso porque cuenta las costillas para ver si alcanzan las reservas. Mientras tanto, nosotros estamos ofreciendo dólares al mercado para pagar importaciones, pero sabemos que no va a haber ningún problema para cancelar los cupones de la deuda para el año que viene", dijo el funcionario.

El Gobierno apuesta al blanqueo como vía de entrada de divisas, que ya se empezó a plasmar en un incremento de los depósitos, pero su impacto se dará casi exclusivamente en las reservas brutas. En cambio, el mercado ve que el nivel de reservas netas seguirá bajo presión. Como contó Ámbito, la consultora 1816 calculó que en la actualidad son negativas en u$s5.200 millones, pero que ese rojo podría duplicarse luego del pago de capital e intereses a los bonistas que se realizará en enero.

Mayores pagos de importaciones en los próximos meses por el solapamiento del nuevo esquema de dos cuotas con el viejo de cuatro cuotas, estacionalidad desfavorable para la liquidación de agrodólares y pagos de deuda netos de desembolsos por u$s1.100 millones en lo que resta de 2024, sumarán presión en la previa del vencimiento de los títulos del canje de 2020.

Desde 1816 consideraron que “las reservas netas podrían ir a buscar la zona de u$s-10.000 millones en la segunda semana del año entrante” (los Bonares y Globales vencen el 9 de enero), prácticamente el doble que el rojo actual, en caso de que no haya financiamiento externo para el pago de esos vencimientos. Luis Caputo dice que no necesitará acceder al mercado hasta 2026 y que habrá un repo para afrontar la amortización de capital de los bonos durante 2025, pero por ahora no hay ninguna precisión sobre esa eventual operación financiera.

La diferencia de criterios se plasma en un riesgo país que aún ronda los 1.450 puntos básicos. También en lo que reconoce el propio informe de Werning: que hubo un “desvío temporario de expectativas”. El vice del BCRA sostuvo que “el nivel de reservas no presenta desvío relevante pero el mercado anticipaba una implementación inversa de fase 2 y fase 3”, es decir, que se priorizara primero la acumulación de reservas para abrir más rápido el cepo y que luego se terminaran de cerrar los grifos de emisión.