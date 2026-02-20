Revive Snapchat: supera los u$s1.000 millones de ingresos pese al liderazgo de Instagram y TikTok

La cartera de ingresos directos de Snapchat, rival de Instagram y TikTok, ya cuenta con más de 25 millones de usuarios pagos.

Snapchat supera los u$s1.000 millones de ingresos a pesar del auge de Instagram y TikTok

La empresa Snap, famosa por su red social Snapchat , alcanzó un hito clave en su estrategia de diversificación: su negocio de ingresos directos superó los u$s1.000 millones de facturación anualizada, impulsado principalmente por el crecimiento de su servicio de suscripción Snapchat+.

El logro llega en un contexto de fuerte competencia en redes sociales , dominada por gigantes como Instagram y TikTok, que presionaron el crecimiento publicitario de la compañía.

Según informó la empresa, su cartera de ingresos directos, que incluye suscripciones, compras dentro de la app y herramientas premium, ya cuenta con más de 25 millones de usuarios pagos .

Este avance refleja el cambio que busca depender menos de la publicidad , que aún representa la mayor parte de los ingresos, y apostar por fuentes más estables vinculadas a la monetización directa de su comunidad.

Cabe señalar que Snapchat+ , lanzado en 2022, se convirtió en el motor de este crecimiento. El servicio ofrece funciones exclusivas como personalización avanzada, acceso anticipado a herramientas y elementos de identidad digital, que buscan aumentar el compromiso de los usuarios más fieles.

Snapchat-Android-no-funciona.jpg.jfif La cartera de ingresos directos de Snapchat, rival de Instagram y TikTok, ya cuenta con más de 25 millones de usuarios pagos.

La empresa destaca que la suscripción creció de forma sostenida cada trimestre, y se consolida como uno de los servicios premium de consumo más rápidos en expandirse dentro del sector social.

El logro resulta especialmente relevante porque Snap enfrenta un mercado cada vez más competitivo. Las plataformas rivales como Instagram y TikTok concentran mayor escala publicitaria y recursos, mientras algunos anunciantes reducen inversión en redes más pequeñas.

Nuevos objetivos

Ante ese escenario, la compañía apuesta a que los usuarios paguen por funciones diferenciadas y a que los creadores generen ingresos recurrentes de sus seguidores mediante nuevas herramientas de suscripción que comenzarán a probarse en 2026.

Pese al avance en monetización, los desafíos persisten. La base de usuarios diarios de Snapchat creció 5% interanual hasta 474 millones en el último trimestre, aunque cayó frente al período previo, señal de la presión competitiva en "engagement".

Aun así, la empresa detrás de Snapchat subraya que el aumento de anunciantes activos (28% interanual) y la expansión de productos pagos muestran que su modelo se vuelve más diversificado y resistente.