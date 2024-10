Richard Teng, CEO de Binance: "Estamos teniendo conversaciones para definir dónde estará nuestra sede"

Richard Teng: América Latina es una de las regiones de más rápido crecimiento para las cripto, pero la regulación está todavía en una etapa muy incipiente de desarrollo. Estamos trabajando muy de cerca con los responsables políticos de todo el mundo para educarlos acerca de las enormes oportunidades y las Inversiones Extranjeras Directas que pueden atraer en ese frente para mejorar la economía, para mejorar realmente la reserva de talento que tienen a nivel nacional, pero al mismo tiempo la gestión de los riesgos asociados con este sector.

Binance no sólo es la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, sino también la más regulada. Tenemos más de 20 jurisdicciones diferentes que nos dieron su aprobación regulatoria, incluyendo Argentina en Latinoamérica, así que seguimos avanzando en ese género. Todavía es muy pronto y está naciendo, y los países regulan las criptomonedas de forma ligeramente diferente. Lo que esperamos es una armonización mucho mayor de las normas en este campo, como la que se ve en el mercado bancario y de valores, pero creo que esa armonización tardará mucho tiempo en hacerse realidad.

P.: Estados Unidos enfrenta elecciones presidenciales la semana que viene. Donald Trump es un activo defensor de las criptomonedas e incluso tiene su propia empresa cripto, World Liberty Financial. ¿Cree que es más probable que él regule o sea más amigable con la industria de las criptomonedas? ¿Qué espera de los resultados de las elecciones?

R.T.: Yo diría que, en primer lugar, el hecho de que las cripto se haya convertido en un tema de discusión y en una cuestión que está influyendo en las decisiones de la gente sobre el candidato dice mucho de la creciente influencia de las cripto. Sin embargo, este tipo de conversación no sólo ocurre en EE.UU., sino en todo el mundo. Creo que en muchas elecciones globales, en las elecciones locales de muchos estados, un candidato no siempre diría si es favorable a la tecnología blockchain y cripto, o no. Así que eso se convirtió ahora en una característica de muchas elecciones en todo el mundo.

El resultado de las elecciones estadounidenses sólo puede ser determinado por los ciudadanos estadounidenses. Pero al igual que en el resto del mundo, observamos muy de cerca cómo va a afectar a las condiciones económicas mundiales en el futuro, no sólo en el ámbito de las criptomonedas. Independientemente del resultado, creo firmemente que las criptomonedas y el blockchain tienen un fuerte impulso, casos de uso sólidos e innovación de cara al futuro.

P: ¿Crees que Trump sería probablemente más amigable con la normativa que Harris? ¿Qué opina de esa diferencia?

R.T.: Es algo sobre lo que no puedo especular. Diferentes países tienen su propia consideración política, y diferentes administraciones tendrán su propia consideración política. No puedo especular, pero de lo que estoy muy seguro es de que las cripto y el blockchain son una ola que no puede ser empujada hacia atrás. El hecho de que ahora haya tantas instituciones que destinan recursos y dinero a este campo, el hecho de que hoy tenga mucho más reconocimiento, realmente habla por sí mismo. Algo que no se podía imaginar probablemente hace más de dos años.

P.: El fundador y ex CEO de Binance, CZ, fue condenado por un tribunal estadounidense y pasó 4 meses en la cárcel. ¿Cómo se recupera Binance de esta imagen?

R.T.: Yo diría que, primero, Binance es una empresa muy joven. Empezamos en julio de 2017, así que tenemos siete años. Muchas de las grandes instituciones financieras con cientos de años de historia y trayectoria operativa se encuentran con el mismo problema que nosotros en términos de no tener un programa de compliance lo suficientemente fuerte y robusto.

Lo importante es que reconozcamos nuestros errores, invirtamos ahora en ellos de forma similar a otras instituciones financieras responsables y mejoremos mucho de cara al futuro.

Dicho esto, hay que darse cuenta de que en 2017, cuando empezamos, el panorama era muy diferente. La mayoría de las normas que se ven hoy en día, e incluso hoy en día las normas son muy, muy incipiente.

P.: ¿Cómo es la relación con los monitores del gobierno estadounidense? ¿Cómo es ahora? ¿Cuándo empezaron?

R.T.: Ya han sido nombrados, así que tenemos dos supervisores. Trabajamos muy estrechamente con los monitores. Estarán con nosotros. Siempre le digo a la gente que hay un aspecto positivo clave. No somos sólo nosotros los que decimos que tenemos un programa muy sólido de lucha contra el blanqueo de capitales y de cumplimiento de la normativa.

Tenemos la suerte de poder seguir invirtiendo mucho en compliance. Nuestro gasto en aumentó más de un 30% el año pasado, pasando de 158 millones de dólares en 2022 a 213 millones en 2023. Y este año el gasto subirá aún más. A medida que aumenten el gasto y las exigencias, será más difícil para muchas de las empresas más pequeñas cumplirlas plenamente. Y, en ese sentido, pretendemos hacer del cumplimiento normativo una ventaja competitiva clave para nosotros.

P.: Usted dijo que no quiere enfocarse en Estados Unidos, pero es un mercado enorme. ¿Cuándo lo hará?

R.T.: En este momento, no consideramos el mercado estadounidense como una plataforma internacional. Hemos observado un crecimiento muy sólido a escala internacional. Ahí es donde vamos a emplear nuestro tiempo y energía.

P.: El año pasado mencionó que no sentía la necesidad de tener una sede mundial en ningún país. ¿Sigue pensando lo mismo?

R.T.: Es algo a lo que dedicamos mucho tiempo, ¿verdad? Así que, como puedes ver, Binance está entrando en una nueva etapa de desarrollo. Hemos instituido un consejo de administración con tres nuevos directores independientes realmente para trazar la estrategia y el camino a seguir para nosotros como entidad, así que creo que una sede global es algo que queremos hacer. Es algo que es familiar para los reguladores.

Estamos manteniendo profundas conversaciones con varias jurisdicciones, pero, como pueden imaginar, se trata de cuestiones bastante complejas. Hay que tener en cuenta muchas consideraciones diferentes, desde cosas simples como la fiscalidad, hasta dónde se pueden basar los derechos de propiedad intelectual, o dónde se puede aportar la experiencia de talento a esa región para apoyarla, hasta el marco normativo en qué regiones.

Estamos estudiando muy de cerca algunas jurisdicciones y colaborando estrechamente con sus gobiernos.

P.: ¿Sigue creyendo que no es necesario que Binance cotice en bolsa?

R.T.: En este momento no hay planes para una IPO. La empresa tiene recursos suficientes para hacer todo el despliegue necesario.

P.: ¿Considera que el IPO es sólo una forma de reunir capital? Porque cotizar en bolsa puede ser por diferentes razones.

R.T.: Puede ser para diferentes propósitos. Pero ahora nuestra atención se centra en construir una plataforma muy sostenible, la mejor de su clase. Gran parte de nuestro tiempo y energía están dedicados en ese sentido. No hemos dedicado nuestro tiempo y energía a pensar en un IPO en este momento.

P.: ¿Cuál es el plan de negocio de Binance para los próximos años?

R.T.: Yo diría que 2025 va a ser un año mejor que 2024 por varias razones. Si nos fijamos en las condiciones económicas, ya podemos ver que la inflación está más o menos bajo control en la mayoría de los países, y los bancos centrales están empezando a reducir las tasas de interés. Eso dará un impulso a la mayoría de los activos, incluidas las cripto. Así que ese es un factor.

Si nos fijamos en lo que está sucediendo en 2024 para la escena cripto especialmente, empieza a haber regulaciones mucho más claras. Muchos reguladores están dedicando tiempo y recursos para comprender mejor esta industria y formular un marco normativo que permita empezar a regularla. La aprobación del ETF de Bitcoin, primero en EE.UU. y después en todo el mundo, también añadió credibilidad y reconocimiento.

Las principales instituciones de todo el mundo, ya sean estadounidenses, europeas o latinoamericanas, están empezando a invertir mucho. Todas ellas tienen una agenda de criptomonedas y blockchain, y están empezando a aumentar su asignación en este espacio.

Así que, por todas estas razones, y normalmente después del halving de Bitcoin que tuvo lugar en abril de este año, se verá un crecimiento mucho más robusto de la industria, y una gran cantidad de nuevas innovaciones y casos de uso que están siendo impulsados y desarrollados ahora. Por eso siempre digo que 2025 va a ser un año mucho mejor que 2024.