Criptomoneda para niños: el proyecto interactivo que busca educarlos financieramente y dio que hablar

Esta propuesta acerca a los más chicos al mundo económico, con una idea novedosa tanto por su formato como por su alcance.

Pigzbe creó una herramienta para enseñarle a los niños el mundo de las criptomonedas.

El avance de la tecnología transformó la forma en que se entiende el dinero. Las nuevas generaciones están creciendo en un entorno donde los pagos digitales y las billeteras virtuales forman parte del día a día. Es por eso que ahora aparecen propuestas que intentan acercar estos conceptos a los más chicos, especialmente las criptomonedas .

Un nuevo desarrollo busca mezclar el universo cripto con lo lúdico. La iniciativa se basa en la combinación del juego, aprendizaje y las herramientas digitales con el objetivo de que los más chicos logren entender cómo es que funciona el ahorro en la actualidad.

El sistema conocido como Pigzbe propone una experiencia distinta para introducir ideas económicas en la infancia . Esto funciona como una especie de alcancía digital que conecta el mundo físico con el virtual.

El dispositivo tiene una apariencia amigable y está pensado para atraer la atención de chicos desde los seis años . Incluye luces, sonidos y sensores que permiten interactuar a través de botones y animaciones, con los que los usuarios pueden ver cómo evoluciona su "dinero" dentro del sistema.

Este equipo se complementa con una aplicación móvil que conecta a toda la familia. Desde ahí, los adultos pueden asignar tareas, establecer recompensas y enviar pequeñas cantidades como incentivo. Además, la app propone desafíos y juegos que mejoran el monto ahorrado, para que los chicos asocien el esfuerzo con recompensa.

Además, el dispositivo actúa como una billetera sin conexión a internet en su uso físico, para mayor seguridad. Todo el ecosistema funciona sobre tecnología basada en blockchain.

Wollo: cuánto cuesta la moneda para ahorrar

Dentro de este sistema aparece Wollo, el activo digital diseñado específicamente para este proyecto con el objetivo de servir como una herramienta didáctica. Cada dispositivo incluye una cantidad inicial de esta moneda para comenzar a operar y a partir de ahí las familias pueden adquirir más unidades a través de plataformas online.

Como pasa con la mayoría de las monedas, el valor de Wollo puede variar según el mercado, algo muy bueno para el aprendizaje, ya que permite explicar conceptos como la fluctuación o el valor relativo. Las transferencias dentro del sistema tienen costos mínimos para que sea más fácil asignar recompensas o administrar un presupuesto básico.

También existe la opción de convertir Wollo a otras monedas digitales o tradicionales, según las herramientas disponibles para que el usuario pueda comprender cómo funciona el intercambio entre distintos tipos de dinero. El objetivo principal está en la comprensión del funcionamiento del sistema.

Embed - Pigzbe - A piggy-wallet not a piggy bank

Otras iniciativas cripto para educar a los niños

Ya existen distintas propuestas que intentan explicar el funcionamiento de la tecnología blockchain de la manera más básica posible. Un ejemplo es el trabajo de Bettina Warburg, quien desarrolló contenidos educativos adaptados a distintos niveles de comprensión. En una de sus presentaciones, logra explicar la misma idea tanto a una niña como a un experto, con distintos enfoques.

En la industria del entretenimiento, algunas producciones ya incorporaron referencias a monedas digitales dentro de sus historias. Por ejemplo, la serie Craig of the Creek nombró este tipo de activos en sus primeros episodios, intrigando al público joven.

El crecimiento de estas iniciativas se debe a un cambio más amplio, ya que cada vez más especialistas consideran que las alternativas digitales son el futuro, por lo que es fundamental enseñar desde chicos cómo funcionan estas herramientas.