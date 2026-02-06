Rotación en Wall Street: los inversores reducen exposición a tecnología y miran otros sectores

Los inversores parecen huir de la tecnología impulsando otros sectores. Sin embargo, hay algunas restricciones que frenan el impulso del mercado. Los expertos ven en la rotación en marcha, algunas oportunidades fuera de tecnología.

Wall Street no puede esquivar las dudas de los inversores no solo reflejadas en la triste performance de las acciones tecnológicas , donde el Nasdaq va camino de marcar su peor semana desde el recorte provocado por los aranceles de EE.UU. a principios de abril pasado (Liberation Day), sino también sobre las perspectivas macroeconómicas ante los últimos datos conocidos del mercado de trabajo que muestran una economía enfriándose . Esto último pone en jaque el sostenimiento de cotizaciones bursátiles tan altas e insinúa que el relato del aterrizaje suave es una hipótesis dudosa .

Las criptomonedas sufren, casi sin frenos , mientras el dólar se debilita frente al euro y el oro se estaciona cerca de los 5.000 dólares . ¿Qué se puede sacar en limpio?

Que las últimas ruedas en Wall Street han dejado un claro mensaje . Ante la aguda corrección que afronta el sector tecnológico hay otros sectores del índice S&P 500 que asumen el liderazgo . Prueba de ello es que, en una sola rueda, 92 acciones del índice marcaron máximos intradiarios de 52 semanas , la cifra más alta desde noviembre de 2024.

Pero el protagonismo ya no estuvo en las grandes tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial (IA) , sino en sectores más tradicionales como la industria, la defensa y el transporte . Los analistas explican que de las 47 acciones del S&P 500 que llegaron a máximos históricos intradía, solo 6 pertenecían al sector tecnológico , y además no eran los grandes nombres que han liderado el ciclo de IA , sino que cerca de la mitad de esos nuevos récords se concentró en el sector industrial .

Esto no hace más que poner en evidencia una rotación tradicional , donde los inversores reducen riesgo en tecnología , donde los múltiplos eran muy exigentes , y buscan compañías con flujos más predecibles y menor exposición a la narrativa de la IA .

Oportunidades fuera de los gigantes y el límite del índice

Todo este movimiento llega tras varios días de fuerte debilidad en software, motivada por el temor a que el enorme gasto de capital en IA no se traduzca en beneficios al ritmo esperado. En tal sentido, los expertos de Empower consideran que esta fase de ventas generalizadas crea una oportunidad para detectar compañías de otros sectores que han sido castigadas sin que sus fundamentales se hayan deteriorado.

Por ejemplo, destacan entre los grandes ganadores a las compañías de defensa, como RTX o Northrop Grumman, que suben gracias al renovado interés de la administración Trump en misiles y tecnología militar. Al mismo tiempo, acciones de transporte como FedEx o Norfolk Southern se benefician de la expectativa de que el mercado de carga esté cerca de tocar fondo, anticipando un posible giro del ciclo logístico en los próximos trimestres.

Sin embargo, hay que tener presente que esta rotación tiene una limitación importante y es que el S&P 500 está ponderado por capitalización. Vale decir que muchas de las acciones que han marcado máximos históricos son compañías de tamaño medio o grande, pero no son gigantes comparables a las tecnológicas dominantes. Entre las más pesadas se encuentran Walmart, Exxon Mobil, Johnson & Johnson o Cisco, pero incluso sumando todas, el grupo de 47 acciones que fijó récords intradía representa algo más del 11% del peso total del índice.

Este reparto explica por qué, pese a la fortaleza de muchos valores individuales, el S&P 500 sigue teniendo dificultades para superar con claridad sus máximos de cierre o consolidarse por encima de niveles emblemáticos como los 7.000 puntos. Ahora, el liderazgo está más diversificado, pero no descansa en los pesos pesados del índice.

Por eso, varias acciones de los llamados “Siete Magníficos” siguen muy lejos de sus máximos históricos: Microsoft cotiza más de un tercio por debajo de su récord intradía, mientras que Tesla y Nvidia acumulan caídas superiores al 20% desde sus máximos. Por ende, esta debilidad en los grandes nombres limita el empuje del índice, aunque otras áreas estén marcando nuevos máximos.

Ahora bien, ¿qué implica para el inversor este panorama? Según explican los expertos que monitorean las grandes estadísticas, la advertencia de fondo es que la reciente venta en software e IA puede ser solo la primera de varias disrupciones sectoriales en los próximos años. Señalan que es el propio mercado quien está señalando que ya no basta con estar expuesto a tecnología para capturar el crecimiento, sino que hace falta diversificar hacia sectores que, sin grandes nombres, estén ganando relevancia en las carteras institucionales.

Por lo tanto, el actual contexto invita a los inversores a revisar la concentración en grandes tecnológicas y a prestar más atención a los líderes silenciosos de sectores como industria, defensa, transporte o consumo básico. De modo que, ya que la rotación está en marcha, la clave ahora es identificar qué compañías podrán sostener este nuevo liderazgo cuando la volatilidad en tecnología vuelva a ser el centro de atención, aconsejan los expertos.