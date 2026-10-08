Samsung pronosticó que, gracias a la IA, sus beneficios trimestrales llegarán a un récord histórico

El gigante surcoreano proyecta ganancias por más de 100 billones de wones entre julio y septiembre, apalancado por el boom de la inteligencia artificial. Los detalles, en la nota.

Samsung Electronics pronosticó este jueves un récord histórico para la industria tecnológica: sus beneficios trimestrales superarán los 100 billones de wones . La empresa estimó que las ganancias del tercer trimestre se multiplicarán casi por nueve, impulsadas por la fuerte demanda de chips de IA, y la solidez en las ventas de memorias.

El mayor fabricante mundial de chips de memoria proyectó un resultado operativo de 107,4 billones de wones (u$s80.170 millones) para el tercer trimestre. La marca se ubicó ligeramente por encima de los 106,1 billones de wones anticipados por la estimación LSEG SmartEstimate.

Según la agencia Reuters, esta previsión significa el cuarto trimestre consecutivo de resultados operativos récord para Samsung , lo que pone de manifiesto la creciente escasez mundial de chips de memoria , dado que la inversión en infraestructura de IA supera el crecimiento de la oferta, lo que conlleva una fuerte suba de los precios de los chips.

Samsung y Micron prevén que la escasez en el mercado se mantendrá hasta 2028. Sin embargo, la irrupción de competidores chinos y un posible freno en la inversión en IA aparecen como las principales amenazas para sostener las ganancias en el largo plazo.

La demanda de chips de IA y la fortaleza en memorias impulsan los resultados.

Pese a reportar ganancias récord, las acciones de Samsung retrocedieron 2,42% en la bolsa de Seúl. En ese marco, los títulos de la compañía acumulan un derrumbe superior al 25% desde su récord de junio , arrastrados por la cautela del mercado por la sostenibilidad de la IA.

Los analistas también han rebajado recientemente sus previsiones debido a la fuerte apreciación de la moneda surcoreana, que reduce el valor de las ventas en el extranjero denominadas en dólares al convertirlas a la moneda local. "La atención del mercado se ha desplazado hacia si el fuerte crecimiento de los beneficios que comenzó hace un año será sostenible", afirmó el analista de mercado Kim Seok-hwan, de Mirae Asset ‌Securities.

Se proyecta que la escasez de chips de memoria se mantendría hasta 2028.

Los analistas tienen previsto que los beneficios del cuarto trimestre crezcan un 8,2% respecto al trimestre anterior, lo que supone una desaceleración respecto al crecimiento intertrimestral del 20% registrado en el tercer trimestre, a medida que se modera ‌el aumento de los precios de los chips.

Los inversores siguen de cerca la desaceleración en los precios de las memorias, luego de una racha alcista de más de un año que elevó los márgenes de ganancia a niveles récord para los tres gigantes del sector: Samsung, SK Hynix y Micron.