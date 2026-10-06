Las ciudades avanzan con la inteligencia artificial: qué falta para medir su adopción

Los gobiernos locales incorporan IA a sus servicios públicos sin contar todavía con una herramienta global que permita comparar su nivel de preparación, según un estudio de Oxford Insights. La organización analizó seis ciudades y desarrolló las bases de un índice que buscará evaluar aspectos como gobernanza, infraestructura, talento, financiamiento y capacidad tecnológica.

Las ciudades de distintas partes del mundo comenzaron a incorporar inteligencia artificial (IA) en sus servicios y operaciones públicas , aunque todavía no existe un marco común que permita determinar qué tan preparadas están para utilizarla de manera segura, eficaz y responsable .

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Los índices internacionales disponibles permiten comparar a los países en cuestiones como legislación, inversiones o producción científica. Sin embargo, no registran de manera sistemática los avances que se producen en las ciudades, donde buena parte de la interacción cotidiana entre los ciudadanos y el Estado tiene lugar.

Para comenzar a cubrir esa brecha, investigadores de Oxford Insights analizaron la adopción de IA en seis ciudades: Abu Dabi, Seúl, Londres, Montreal, Helsinki y Tallin .

El estudio encontró que, aunque todas comparten prioridades relacionadas con la gobernanza, el financiamiento, el talento y la infraestructura , cada una desarrolló un recorrido diferente condicionado por sus características estructurales y por las decisiones estratégicas adoptadas por sus gobiernos.

El trabajo tomó como punto de partida un estudio exhaustivo de Abu Dabi , que permitió a los investigadores observar directamente cómo una ciudad desarrolla sus capacidades vinculadas con la inteligencia artificial más allá de la etapa de planificación.

El informe, denominado City AI Readiness: A Deep Dive into Abu Dhabi and the Global Landscape, fue elaborado en colaboración con Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence y Khalifa University.

El avance de la IA precisa de un marco regulatorio. Depositphotos

La investigación busca establecer las bases de un futuro City AI Readiness Index, una herramienta que permitiría a los gobiernos locales contar con parámetros comparables sobre su preparación para adoptar esta tecnología. También ofrecería a ciudadanos y residentes mayor información sobre las capacidades de sus ciudades.

"La mayoría de las personas interactúa con el gobierno a nivel local, pero hasta ahora no existía una forma común de evaluar qué tan preparadas están las ciudades para la IA", señaló Richard Stirling, director ejecutivo de Oxford Insights.

"Nuestro marco proporcionará esa información a los líderes locales, y Abu Dabi era el lugar indicado para ponerlo a prueba. La ciudad ha desarrollado todas las capas de la infraestructura de IA, desde capacidad de cómputo y energía hasta modelos y capital, además de contar con el gobierno como usuario a gran escala. La aplicación del marco a otras ciudades permite observar los distintos caminos que están siguiendo y los recursos de los que depende cada uno", agregó.

Los cuatro modelos de ciudades identificados por el estudio

Una de las principales conclusiones fue que no existe un único modelo para incorporar inteligencia artificial a la administración pública.

Los investigadores utilizaron un marco compuesto por seis pilares para estudiar el grado de preparación y, a partir de los resultados, identificaron cuatro perfiles que podrían servir para reconocer fortalezas, deficiencias y prioridades.

El primero corresponde a las «ciudades plataforma» (Platform Cities), cuyo desarrollo está especialmente concentrado en la infraestructura necesaria para sostener los sistemas de inteligencia artificial.

El segundo incluye a las «ciudades cognitivas» (Cognitive Cities), caracterizadas por un ecosistema impulsado principalmente por la investigación. Las «ciudades de servicios» (Delivery Cities), en cambio, priorizan la utilización de la tecnología para mejorar la prestación de servicios públicos.

Finalmente aparecen las «ciudades estratégicas» (Strategic Cities), donde la inteligencia artificial ocupa una posición central tanto en la planificación gubernamental como en la estrategia económica. Abu Dabi y Seúl fueron ubicadas dentro de esta última categoría.

Abu Dabi y su apuesta por un gobierno basado en IA

En enero de 2025, Abu Dabi lanzó una estrategia de tres años destinada a convertirse en el primer gobierno del mundo concebido desde el inicio alrededor de la inteligencia artificial.

Uno de los ejemplos señalados es TAMM, su plataforma de servicios públicos basada en IA agéntica, que cuenta con 4,7 millones de usuarios.

Según los datos incluidos en el informe, el sistema ya resuelve de manera autónoma mediante inteligencia artificial el 96% de las consultas que recibe.

El caso permitió a Oxford Insights analizar un ecosistema que combina capacidad de cómputo, disponibilidad energética, modelos, capital y utilización gubernamental a gran escala.

Sin embargo, la investigación remarcó que el crecimiento de estas tecnologías obliga a prestar atención de manera permanente a factores como las necesidades energéticas y de procesamiento, la formación de talento, la gobernanza y la resiliencia de los sistemas.

La próxima etapa del proyecto

Oxford Insights prevé ahora probar el futuro índice en un conjunto de entre 15 y 20 ciudades, con el objetivo de ampliar la comparación y perfeccionar la metodología.

La organización cuenta con experiencia en este tipo de mediciones. Desde 2017 desarrolla el Government AI Readiness Index, presentado como el primer índice mundial de inteligencia artificial enfocado específicamente en la capacidad de los gobiernos.

Ese indicador fue utilizado como referencia por distintos países y se incorporó a estrategias nacionales relacionadas con la IA y la transformación digital.

El nuevo proyecto busca trasladar ese enfoque al ámbito urbano y generar una herramienta común que permita conocer no solo cuánto utilizan las ciudades la inteligencia artificial, sino también qué capacidades tienen para hacerlo de manera sostenible, responsable y efectiva.