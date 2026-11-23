El histórico edificio, ubicado en la Roca Sagrada de Atenas, volvió a recibir visitantes con piezas arqueológicas inéditas, exposiciones temporales y una experiencia inmersiva que incorpora inteligencia artificial.

El antiguo Museo de la Acrópolis de Atenas reabrió oficialmente sus puertas este lunes, después de permanecer cerrado durante casi 20 años . Ubicado en la cima de la Roca Sagrada, el edificio recupera su función como espacio de exhibición arqueológica con piezas que nunca antes habían sido expuestas al público.

La institución había cerrado en 2007, cuando sus colecciones originales fueron trasladadas al nuevo Museo de la Acrópolis, inaugurado en 2009. Ahora, su renovación busca recuperar el valor histórico del edificio y reincorporarlo al circuito cultural del principal sitio arqueológico de Grecia.

"Hoy regresamos al punto de partida, al lugar donde se escribió uno de los primeros capítulos de nuestra arqueología moderna", afirmó el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, durante la ceremonia de inauguración, frente al Partenón, el templo dedicado a la diosa Atenea y construido entre 447 y 438 a. C.

El mandatario destacó que el antiguo museo fue el primer espacio destinado a albergar los hallazgos arqueológicos de la Acrópolis y señaló que, después de casi dos décadas, vuelve a integrarse a la actividad del sitio histórico.

Construido entre 1865 y 1874, el edificio fue el primer museo arqueológico del Estado griego, fundado en 1830. Su creación estuvo vinculada con los trabajos de investigación y conservación de los arqueólogos que buscaban identificar, catalogar y exhibir las antigüedades encontradas en la Acrópolis y sus alrededores.

El histórico edificio, ubicado en la Roca Sagrada de Atenas, volvió a recibir visitantes con piezas arqueológicas inéditas, exposiciones temporales y una experiencia inmersiva que incorpora inteligencia artificial.

Su arquitectura también responde a una particularidad del entorno: fue diseñado para no obstruir la vista del Partenón, por lo que su techo se encuentra a la misma altura que la base del templo.

Con la reapertura, la exposición permanente reúne elementos arquitectónicos, esculturas, piedras y mármoles con inscripciones que anteriormente estaban dispersos por la Acrópolis o permanecían en espacios sin acceso para los visitantes.

Además, una parte del edificio funciona como depósito y centro de mantenimiento de más de 15.000 piezas arqueológicas. Los objetos están protegidos por estructuras metálicas móviles y cuentan con sistemas de iluminación que permiten seleccionar cuáles quedan expuestos al público.

"La investigación arqueológica, la protección y el mantenimiento de las antigüedades ahora coexisten con la actividad expositiva en la Roca Sagrada de Atenas", explicó la ministra de Cultura griega, Lina Mendoni.

Inteligencia artificial y nuevas exposiciones en el museo

La renovación también incorpora tecnología para ampliar la experiencia de los visitantes. El museo ofrece una propuesta inmersiva sobre las procesiones religiosas, la vida pública y la identidad de la Atenas antigua, mediante herramientas de inteligencia artificial (IA) y representaciones tridimensionales basadas en documentación histórica y arqueológica.

La institución cuenta, además, con espacios destinados a muestras temporales. Una de ellas es Atenas, Ciudad, Idea, que permanecerá abierta hasta 2029 y reunirá más de 750 antigüedades. Las piezas recorren distintos períodos históricos, desde el Neolítico hasta el apogeo político, cultural y económico de Atenas durante el siglo V a. C. y la época romana.

Otra de las propuestas es What you leave behind is not what is engraved (Lo que dejas atrás no es lo que queda grabado), del artista iraquí-estadounidense Michael Rakowitz. La exposición contrapone instalaciones contemporáneas con antigüedades de la Grecia clásica para abordar historias de diáspora, desplazamiento y desarraigo a través del tiempo.