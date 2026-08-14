Se disparan las tasas de los bonos de EEUU y de las grandes tecnológicas: ¿amenaza para la economía global?

Las inversiones masivas en IA de las grandes "hiperescaladoras" y la necesidad de cubrir el elevado nivel de gasto público de las principales economías del mundo empieza a inquietar a algunos analistas.

Los costos de financiamiento en los mercados subieron a su nivel más alto en más de una década en las principales economías globales, a medida que las empresas de inteligencia artificial (IA) y los gobiernos intensifican la venta de bonos , lo que aumenta los riesgos para los mercados bursátiles y la economía mundial .

Los rendimientos en términos reales de los bonos a 30 años del Tesoro de EEUU están cerca de máximos de 18 años, en torno al 3% , mientras que los rendimientos a 10 años de Reino Unido y Alemania se negocian en torno a su nivel más alto en más de una década . Este jueves, EEUU pagó en una subasta de bonos a 30 años el costo de financiamiento más alto desde 2001 , con una tasa del 5,22% .

En paralelo, empresas como Alphabet -casa matriz de Google-, Amazon y Meta emitieron casi u$s220.000 millones en bonos en lo que va del año, lo que ya supera por más del doble los u$s108.000 millones emitidos en todo 2025 , según datos de LSEG.

Los analistas señalan que el aumento repentino del endeudamiento de los "hiperescaladores" de IA , en un momento en que los gobiernos siguen manteniendo un elevado nivel de gasto, fue un factor clave en el aumento de los rendimientos , ya que los compradores exigen tasas más altas para seguir adquiriendo bonos soberanos en lugar de sus contrapartes empresariales.

Se prevé que el déficit fiscal de Estados Unidos se sitúe en torno al 6% del PBI , equivalente a u$s1,9 billones , este año. De manera similar, el de Francia se ubicaría en 5% y el de Gran Bretaña, en 4% .

Bonos soberanos y tecnológicas: La competencia por el capital se intensifica. Depositphotos

"Existe una competencia por el capital que no tiene precedentes en los últimos tiempos", afirmó Vivek Paul, estratega jefe de inversiones en el Reino Unido del BlackRock Investment Institute, a Reuters. "Debido a factores como el creciente desarrollo de la inteligencia artificial, esa dinámica de escasez de capital se está acelerando y eso se refleja en la rentabilidad de los bonos", agregó.

En teoría, unos rendimientos reales más altos deberían reducir el atractivo relativo de las acciones. Los inversores pueden obtener mejores rendimientos ajustados a la inflación en los bonos, mientras que los flujos de caja futuros, cuyo valor actual se calcula utilizando los rendimientos, resultan menos atractivos.

Sin embargo, eso no está sucediendo, con los principales índices de Wall Street operando cerca de sus máximos históricos.

El escenario por delante

Matt King, fundador de Satori Insights, afirmó que las principales empresas tecnológicas están gastando todo su flujo de caja y recurrirán cada vez más al crédito, momento en el que el aumento de las tasas de interés en términos reales empezará a hacerse notar.

"Esperamos que los rendimientos reales sigan aumentando hasta que frenen el endeudamiento que los ha impulsado y la rotación hacia activos de riesgo que ha alimentado el repunte de las acciones", afirmó.

Ashok Bhatia, director de inversiones de Neuberger, afirmó a Reuters que los rendimientos reales de los bonos estadounidenses aún se encontraban por debajo del 3%-4%, nivel en el que estimaba un impacto en el crecimiento económico. "Pero el nivel actual es una señal de alerta de que el crecimiento podría empezar a verse amenazado".

Bhatia afirmó ser cauto con respecto a los bonos a largo plazo debido a la preocupación por la política fiscal, mientras que Max Kitson, estratega de tipos de interés europeos en Barclays, dijo que los rendimientos reales podrían seguir subiendo debido a la falta de interés de los políticos por reducir los déficits presupuestarios.

"Los factores estructurales que sustentan estos aumentos en los rendimientos siguen presentes", afirmó. "No hay razón para pensar que vayan a desaparecer pronto", añadió Kitson.