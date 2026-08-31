Las acciones de Shein se desploman más de 10%, previo a su debut en la bolsa de Hong Kong + Agregar ámbito en









El retroceso se produce en el mercado gris, en la antesala del estreno del martes. El gigante digital captó u$s1.700 millones a 48,56 dólares hongkoneses por acción. Los detalles, en la nota.

Debut bursátil: Las acciones de Shein caen más de 10% en el mercado gris antes de su debut en Hong Kong.

Las acciones del gigante digital de Shein se desplomaban más de un 10% en el mercado gris este lunes, antes de su esperado debut en la Bolsa de Hong Kong el martes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El gigante de la moda rápida captó u$s1.700 millones a 48,56 dólares hongkoneses por acción, lo que ubica su valoración en unos u$s26.500 millones, según fuentes de la agencia Reuters.

Las cotizaciones de Shein en el mercado gris de las principales agencias de valores de Hong Kong, Futu Securities, Bright Smart y Phillip Securities, retrocedían por encima de los 10% a los pocos minutos de iniciarse la negociación.

Cabe precisar que previo al debut bursátil formal de una empresa, las agencias de valores operan en el mercado gris, estableciendo precios de referencia que permiten sondear la demanda y la valoración inicial de los inversores.

La empresa captó u$s1.700 millones, con planes de fortalecer su tecnología y presencia internacional. MB El detalle del debut Shein, empresa que fue fundada en China y actualmente localizada en Singapur, recibió en julio el aval de Pekín para realizar su estreno bursátil en Hong Kong.

Asimismo, el gigante del comercio digital utilizará los fondos que recaude durante su salida a bolsa para financiar sus capacidades tecnológicas principalmente y fortalecer su presencia internacional. Cabe precisar que los planes de Shein de cotizar en Nueva York y Londres se vieron impedidos en los últimos años por dificultades regulatorias. De esa manera, la bolsa de Hong Kong apareció como el lugar propicio para la oferta pública inicial.