Detuvieron al tercer sospechoso por la muerte de un joven de 18 años en Mercedes.

Un hombre fue detenido en las últimas horas y quedó imputado como tercer sospechoso por el crimen de Brian Cabrera , ocurrido durante la madrugada del domingo en el centro de Mercedes , en pleno desarrollo de los festejos de Carnaval en la ciudad bonaerense.

El asesinato ocurrió cerca de la 1 de la madrugada , en la avenida 29 entre 24 y 22 , mientras se desarrollaba el desfile de Carnaval y una banda musical tocaba en el escenario montado en el lugar. Según trascendió, el joven de 18 años mantuvo una discusión con un hombre, quien extrajo un arma de fuego y le disparó en dos oportunidades .

Los balazos impactaron en el pecho y la cabeza de la víctima, que fue trasladada de urgencia al Hospital Blas Dubarry , donde murió tras sufrir dos paros cardiorrespiratorios , pese a los esfuerzos del personal médico .

Por el caso, la Policía ya había detenido a dos personas, una mujer y su hijo , por lo que con este nuevo arresto la causa suma tres sospechosos . El último detenido sería familiar directo de los primeros apresados . Los investigadores confirmaron su identidad y lo pusieron a disposición del fiscal , quien lo indagará en las próximas horas .

“Todavía resta establecer bajo qué carátula será calificada la causa , si es homicidio u homicidio agravado . La pena cambia sustancialmente: hasta 25 años de prisión para el primero y prisión perpetua para el homicidio agravado ”, explicó el periodista Diego Gabriele en diálogo con C5N .

La investigación continúa en curso, ya que no se descarta que la calificación legal se agrave por la posible premeditación. Según las primeras reconstrucciones, antes de cometer el crimen los acusados fueron a buscar el arma y luego regresaron al lugar del hecho, realizando un recorrido total de 10 kilómetros, entre ida y vuelta, antes de asesinar a Brian.

Los detenidos por el crimen de Brian Cabrera en Mercedes

Tras el ataque y crimen de Brian Cabrera, la Policía Bonaerense desplegó un amplio operativo en la zona y avanzó con la identificación de tres sospechosos, a partir de declaraciones testimoniales y material de las cámaras de seguridad urbana.

De esta manera, se concretó la detención de las personas señaladas como presuntamente vinculadas al hecho. Se trata de una mujer y dos hombres: María Luján Auza (33), su hijo Martín Ezequiel Auza (19) y, recientemente, el padre de la mujer, quien fue arrestado en las últimas horas. Además, durante los procedimientos, se secuestró un arma de fuego que podría haber sido utilizada en el crimen, la cual será sometida a peritajes balísticos.

La causa quedó radicada en la UFI N°2 del Departamento Judicial Mercedes, que continúa trabajando para determinar con precisión la mecánica del ataque, el rol de cada uno de los detenidos y el origen del arma.

En simultáneo, se analizan nuevas filmaciones y se toman declaraciones complementarias para consolidar la reconstrucción de lo ocurrido, en el marco de un evento masivo que se desarrollaba con normalidad hasta el momento del tiroteo.